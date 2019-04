"Me arde", el relato de un niño que fue encadenado en San Luis Potosí

Un video que circula en redes sociales demuestra cómo un menor de edad fue encadenado presuntamente por sus padres en la comunidad de “El Tule” en el municipio de Rioverde de San Luis Potosí.

Durante la grabación, se puede observar a un hombre que se acerca a realizar varias preguntas al pequeño, el cual ya porta una de las cadenas en su pie derecho.

"¿Te amarran de los dos pies?" pregunta el hombre. "Sí", responde de inmediato el niño, en ese momento, el menor descubre el pie sin cadena y dice "parece que no traigo marcas porque luego luego me la quito porque me arde"

El hombre que se encuentra tras la cámara le pregunta al pequeño sobre la llave de sus cadenas, y el chico responde que no la porta, al avanzar la plática el entrevistador y el encadenado hablan sobre una psicóloga, la cual aparentemente fue la que sugirió a los padres amarrar al niño, pero no pegarle ni decirle maldiciones, todo esto en palabras del menor de edad.

Autoridades rescatan al menor

La Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (PPNNA) tomó cartas en el asunto y el menor fue separado de sus padres y puesto a salvo con un familiar cercano.

Ángeles González Gordoa, directora general del DIF Estatal, dijo que se estableció coordinación con la Fiscalía en la zona media, para que se proceda en estos hechos de violencia familiar.

La prioridad de la PPNNA es resguardar la integridad de niñas, niños y adolescentes, así como proteger sus derechos y emprender las acciones necesarias para que se restituyan.

El titular de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, Federico Garza Herrera, dijo que en cuanto tuvo conocimiento de los hechos, ordenó al delegado de la Fiscalía General del Estado, que se encuentra en esa cabecera municipal, que se abocara al análisis de la información que se tiene hasta el momento.

