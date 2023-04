Me preocupa el brutal crecimiento del narcomenudeo en Coahuila: Ricardo Mejía Berdeja

TORREÓN. “Nosotros no le vamos a abrir la puerta al mal, vamos a mantener la macro seguridad para que no haya homicidios dolosos, secuestros, feminicidios, eso lo tenemos que blindar, pero de la misma manera me preocupa la seguridad en el barrio, en el ejido, me preocupa el narcomenudeo que ha crecido brutalmente”, dijo Ricardo Mejía Berdeja, candidato del Partido del Trabajo (PT) a la gubernatura de Coahuila.





En entrevista exclusiva para El Sol de La Laguna, el también exsubsecretario de Seguridad federal dijo que el narcomenudeo “está sembrando droga en todo el estado, lo que no solo afecta a la salud y a la integración familiar, sino que se traduce también en otro tipo de delitos”.

Añadió que durante su paso como subsecretario de Seguridad Pública federal se dio cuenta de que la tendencia actual es el consumo de drogas sintéticas o de diseño.

“El consumo de cristal (metanfetaminas) pasa del seis al 50 por ciento en sólo seis años, lo que representa una amenaza para la seguridad de Coahuila, pues al haber tantas drogas, tanto cristal, pues la adicción puede escalar hacia el Fentanilo, y esta es la peor droga, 50 veces más potente que la cocaína y 100 veces más potente que la heroína”, dijo.

"Me preocupa el narcomenudeo que ha crecido brutalmente"

A finales de noviembre de 2022, aún siendo subsecretario federal, Mejía Berdeja explicó en el foro para legislar sobre la necesidad de la profesionalización para la atención eficiente de las adicciones en México del Senado de la República, que del total de consumidores de drogas en el país, menos del 10 por ciento utilizaba drogas sintéticas en 2015, pero la cifra aumentó a 47.1 por ciento para finales de 2021.

“Entonces sí tenemos una seria amenaza, un riesgo latente si no hacemos algo para frenarlo”, insistió, pues el consumo de drogas no solo afecta la salud y la integración familiar, sino que se traduce en otro tipo de delitos como el robo a casa habitación, el pandillerismo y el abuso sexual.

El abanderado petista adelantó que construirá un programa integral para alejar a los jóvenes del problema de la adicción al cristal.

“Vamos por un programa integral de atención para los jóvenes que no solo sea la parte académica, sino que además incluya artes, deportes, cultura, recreación y salud mental, y con ello, combate a las adicciones”, dijo.

Agregó que es necesario entender que hay una epidemia de consumo de cristal y atenderla con toda responsabilidad y no de manera represiva, sino buscar inhibir el consumo y eliminar la complicidad entre narcomenudistas y policías para atacar frontalmente el tema.

Mencionó que a su llegada al gobierno creará una nueva policía estatal cercana a la gente.

“Hoy en Coahuila necesitamos seguridad para el rico y para el pobre al parejo, por ello vamos a crear una nueva policía estatal, así como se logró en el gobierno federal con la (Policía) Federal que se convirtió en la Guardia Nacional, lo mismo haremos aquí, desaparecer esta policía convertida en un Frankenstein y acabar con esas historias de terror, pues queremos una policía buena a la cual la gente le tenga respeto, pero no miedo”.

El candidato reconoció que actualmente hay mucho abuso policial en colonias, en retenes o que agentes se meten a casas sin órdenes de cateo, por lo que se necesita una policía que siga protocolos en derechos humanos y que realice investigación profesional y científica.

Añadió que el Mando Único policial debe revisarse en algunos lugares, pues al ejercer la policía estatal la dirección de la seguridad sobre los agentes municipales, muchos de sus problemas se traspasan a éstas corporaciones.

“Esto ha hecho que los abusos policiales se comentan tanto por las policías estatales llamadas PEC (Policía Especializada Coahuila), PAR (Policía Acción y Reacción Coahuila), PCC (Policía Civil Coahuila), pero también por varias policías municipales. Hay casos de compañeros periodistas que han sido asesinados, de jóvenes que han sido violentados por los cuerpos policiacos… Todo eso tenemos que cambiarlo”, dijo.

El objetivo es que los delitos se atiendan profesionalmente y no con brutalidad.

Reiteró que se mantendrá el blindaje en el tema de la seguridad macro, y culpó a las administraciones de Humberto y Rubén Moreira del deterioro de la seguridad del estado a principios de la década pasada, cuando dominaban Los Zetas.

“Yo tampoco deseo que vuelvan los tiempos de ejecuciones y arle a la gente que esto empezó cuando llega el periodo de Moreira… Nos llegaron las siete plagas cuando llega el moreirato, empezamos con la inseguridad”, dijo.

Acusó también que en Coahuila vivieron los principales líderes zetas protegidos por los gobiernos en turno.

Mujeres

Añadió que las mujeres son parte importante de su proyecto de gobierno y garantizó que en su gabinete la igualdad será una bandera, pues el 50 por ciento de los cargos serán para mujeres y el otro 50 por ciento para hombres.

“Para las mujeres coahuilenses todo el respeto y gratitud, y ténganlo por seguro que al llegar a mi gobierno habrá igualdad”.

Añadió que hay que romper barreras y que a las mujeres les gusta trabajar, por lo que su administración generará apoyos.

“Hay que ayudarles para que destaque en lo empresarial, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo deportivo, en lo cultural, y para ello vamos a combatir cualquier forma de violencia o discriminación contra las mujeres”, aseguró.

Anunció dos políticas concretas: guarderías para las mujeres trabajadoras y un esquema de financiamiento para que todas las emprendedoras tengan su propio negocio, pero que no sea una carga para las finanzas del gobierno estatal.

También dijo que falta atención en salud y educación.

“Tenemos problemas de obesidad infantil, tenemos problemas de salud mental, de cáncer cervicouterino… Necesitamos la detección oportuna, necesitamos también vincular la educación con la salud desde la alimentación de nuestros niños y jóvenes”, dijo.

También señaló que hay que dar certeza laboral para los trabajadores de la salud que actualmente no la tienen.

Agregó que Coahuila es un estado mediano gracias a que la corrupción no lo dejó crecer y que no es posible generar inversiones cuando solo se tiene una ruta nacional a Torreón y los inversionistas tengan que viajar cinco horas en carretera para llegar a zonas como la región carbonífera.

“Somos un anexo del aeropuerto de Monterrey”, acusó.





