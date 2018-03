Metro de Monterrey estrenará vagón exclusivo para mujeres

Monterrey, N L- "No es agradable llevar a cuatro hombres pegados a nuestro cuerpo y eso violenta nuestros derechos como seres humanos, queremos que se elimine la violencia sexual que sufrimos las mujeres en la ciudad de Monterrey al hacer uso del metro", afirma Mónica Hernández Roa.





“En alguna ocasión tuve casi que cachetear a un fulano que se me acercaba, se me pegaba y eso que yo estaba sentada. No me unte los hue…. cabrón”, le dije, dice a su vez doña Oralia García, mujer dedicada a la venta de productos alimenticios.





Por estas protestas y muchas más que se acumularon, Metrorrey, el organismo estatal que maneja el metro de Monterrey, aceptó que en los próximos días, como respuesta a presuntos actos de acoso y faltas a la moral en contra de las mujeres,se destine un carro exclusivo a las damas.





Mónica Hernández Roa, fundadora de la Asociación Voces Femeninas de México, logró convencer al director de Metrorrey, Lorenzo Aguilar quien anunció que partir de esta semana se pondrá en marcha la primera fase de este programa con el vagón número uno para las mujeres.





"Esta iniciativa nace cuando las mujeres tenemos que usar el metro en las horas pico, nos dimos cuenta que al momento de subirnos teníamos que compartir todo el espacio con los hombre", explica.





La medida incluye que en esos vagones exclusivos puedan viajar varones menores de edad hasta de 1.10 metros de estatura acompañados de un adulto y personas con discapacidad.





Para aquellos que se oponen o minimizan estas iniciativas, Hernández convocó a quienes no estén de acuerdo a acompañar a sus familiares mujeres para que se den cuenta del problema de acoso que se vive en el metro.





"A los hombres que no lo entiendan yo les convoco que suban a sus hijas, madres o hermanas al metro a las siete de la mañana y les aseguro que no las van a dejar que vuelvan a subirse".





Cualquier hombre que se pase de listo y quiera subir a los vagones exclusivos de mujeres, será remitidos a la autoridad y deberán pagar la multa correspondiente, esto si se llega a aprobar la modificación a la Ley para la Movilidad Sustentable como lo propone Mónica Hernández.





“Qué bueno que habrá un carro exclusivo para nosotras, hay que combatir con esos tipos que buscan arrimones, pero si no, pues a darles de chinga...en los hue…”, resume doña Oralia.