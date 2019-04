Africanos bloquean entrada de Estación Migratoria Siglo XXI

15 mujeres embarazadas, acompañados de sus hijos, hijas y esposos ingresaron al recinto





Migrantes africanos y haitianos, decidieron bloquear la entrada principal de la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto Nacional de Migración (INM), para solicitar el ingreso de mujeres embarazadas, sus hijos, hijas y esposos que se pernoctaban en las afueras de ese recinto.

Los migrantes extra continentales, precisaron que el INM Chiapas, les ofreció dar atención a unas 50 personas africanas de diversas nacionalidades, sin embargo, nadie les salió a dar una respuesta, por lo que después del medio día decidieron bloquear la entrada principal del recinto. Luego del bloqueo, las autoridades del INM determinaron ingresar solo a mujeres con siete meses de embarazo acompañadas de sus hijos y familia.

Local

Ahí, uno de los migrantes africanos oriundo del Congo, Tahi “N” precisó que el INM los ha mantenido en espera desde hace 20 días, y solo “queremos el salvoconducto para salir, porque el gobierno mexicano, no quiere africano, si no nos quieren en México, nosotros solo pedimos que nos den el salvoconducto para salir de acá, porque las condiciones no son buenas para mí, ni para las mujer que están embarazadas, además, hay un racismo totalmente”, dijo.

Precisó que solo ingresan a realizar trámites migrantes centroamericano, pero no para africanos, además, las lloviznas que se han registrado “las hemos tenido que recibir aquí afuera, con los niños aquí, no hay condiciones”. Relató que las autoridades del INM Chiapas, a cargo de Carme Yadira de la Santos Robledo, les informaron que solo pasarían 50 personas este martes, y este lunes solo ingresaron 15 mujeres embarazadas, acompañados de sus familiares.

Además, reiteró que “no hay comida, no hay agua, no hay nada, no hay apoyo porque somos negritos, nosotros solo agradecemos a cubanos porque ellos nos dan ayudado con galletas para los niños, pero de ahí nadie, aquí hay mucho racismo”.

Cabe mencionar que africanos y haitianos, esperan ser atendidos por autoridades migratorias, solo el grupo Beta Sur, es quien brindan agua, además, se volvió a reactivar el módulo de atención de salud que lleva apenas cuatro días en las afueras de la Estación Migratoria Siglo XXI.