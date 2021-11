Migrantes pakistaníes viajan a través de México para huir de la guerra

VILLA COMALTITLÁN. “La migración es el único camino que tenemos todos en Pakistán por la guerra y el hambre que estamos viviendo; nosotros preferimos morir en el camino que en nuestro país”, expresó Shahid Mahmood, quien viaja en la segunda caravana por la Libertad, Dignidad y Paz de la Comunidad Migrante. Al menos 10 paquistaníes viajan entre los integrantes de la caravana que salió el pasado jueves de Tapachula,

Chiapas, y quienes también buscan llegar a la Ciudad de México para regularizar su situación migratoria.

Sociedad INM rescata a 600 migrantes que eran transportados en dos tráileres

Shahid Mahmood comentó a Diario del Sur que lleva siete meses de viaje desde que salió de su nación, y que para llegar a México por la frontera sur le llevó tres meses. El migrante asiático comentó que él pasó por los países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica y que fue muy complicado debido al temor que se vive en esa zona por la inseguridad que hay, principalmente en Honduras.

El migrante dijo que salió de su país por la guerra y el hambre y la mejor opción para él fue irse a cualquier parte del mundo: “Es la única esperanza de todos los paquistaníes para sobrevivir y tener una mejor calidad de vida”.

Mahmood viajó por Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala; ahora está México y busca llegar a Estados Unidos.

“En Tapachula tenía 23 días y no podía conseguir papeles, por ello decidí salir en la caravana para subir más rápido y llegar a mi destino que es Estados Unidos, pero vamos primero para México”, detalló el paquistaní.

Con el poco español que habla, Shahid Mahmood comentó que Tapachula es muy difícil para los migrantes de diferentes partes del mundo: “No hay trabajo, no hay papeles, no hay dinero para comer, no hay nada”.

AVANZA ÉXODO

Ayer, la segunda caravana caminó alrededor de 21 kilómetros de Huixtla a Villa Comaltitlán. Durante el recorrido, los migrantes observaron a 230 elementos de la Guardia Nacional con equipo antimotín y 30 elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) en un puesto de revisión que instalaron para asegurar que los extranjeros no utilicen unidades de pasaje o de carga para avanzar al centro del país, aseguró el activista Luis García Villagrán, coordinador del Centro de Dignificación Humana AC, quien lidera esta marcha.

La caravana descansó ayer en Villa Comaltitlán para continuar hoy la caminata hacia el municipio de Escuintla, a unos 18 kilómetros de distancia.

Hasta ayer, el contingente migrante había avanzado por la Costa de Chiapas sin ser interceptado por elementos de la Guardia Nacional o del INM.

En Veracruz, la primera caravana por la Libertad, Dignidad y Paz de la Comunidad Migrante que salió desde el 23 de octubre de Tapachula, Chiapas, llegó a la cabecera municipal de Acayucan. Son alrededor de 800 los extranjeros que acamparon en el parque Benito Juárez donde recibieron agua y alimentos de parte de los habitantes.

Los migrantes, entre los cuales hay mujeres embarazadas y niños, pretenden pasar dos días más en Acayucan donde esperan reunir recursos económicos y alimentos para continuar con su viaje a la frontera norte. Con información de Miguel Salazar /Diario de Xalapa