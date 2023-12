Éxodo de la pobreza: más de 8 mil migrantes salen en caravana de Tapachula

Un contingente compuesto por personas de 24 nacionalidades diferentes decidió abandonar Tapachula, Chiapas en busca de soluciones a su situación migratoria irregular que tiene en esta ciudad fronteriza por la falta de atención de las autoridades mexicanas.

Los migrantes llevaban entre tres meses y un año esperando un trámite ante el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), pero ante la falta de atención decidieron partir a unas horas de Nochebuena y Navidad.

El contingente partió desde el parque Bicentenario, inicialmente formando un grupo de alrededor de 5 mil migrantes, pero a medida que avanzaban, su número creció notablemente al juntar a más de 8 mil en el primer centro de control migratorio de Viva México, ubicado a 8 kilómetros del punto de partida.

Entre los migrantes se encontraba Ysguel Sanz, originario de Haití, quien cargaba una cruz como símbolo de sus penurias, explicó su decisión de partir debido a la dificultad de la vida en Tapachula

“Todo esta complicado, el trabajo, la dificultad para obtener alimentos, lo caro que cobran la renta y el acceso limitado al transporte me llevó a tomar la determinación de unirme al éxodo llamado de la pobreza”, expresó el isleños que sueña con un lugar libre de la violencia.

Contó que dejó a su familia en Haití, incluyendo a sus padres y dos hijos, para emprender este viaje a principios de año. Sin embargo, se le ha dificultado seguir avanzando hacia la frontera norte o centros urbanos del país debido a la falta de atención por parte del INM, sumándose así a las dificultades enfrentadas por él y otros migrantes en su trayecto.

Pierre, también de Haití y que cargaba la bandera de México, mencionó que es la única manera que puede salir de Tapachula, pues el intento salir pero el puesto de control de Viva México lo detuvieron y lo regresaron.

Esta caravana fue denominada el éxodo de la pobreza / Foto: Alejandro Gómez | Diario del Sur

“Esta es la realidad de muchos migrantes que no podemos salir de Tapachula, porque las autoridades no nos dejan salir de acá y mucho menos nos dan documentos para estar de manera legal en territorio nacional y poder transitar”, abundó.

Aseguró que su destino no es Estados Unidos y les gustaría quedarse en México, pero en el centro o en otros estados del norte del país, porque en Tapachula hay muchos migrantes que no encuentran trabajo por no contar con documentos.

Subrayó la necesidad de comprensión, solidaridad y la búsqueda de soluciones más humanas para que ya no caminen niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres de diferentes nacionalidades.

