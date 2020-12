Morelos regresa a semáforo rojo ante alza de casos Covid

El estado de Morelos recibirá la Navidad en semáforo rojo y es que a partir del 24 de diciembre se implementará esta medida debido al incremento de casos y hospitalizaciones por Covid-19, así lo dio a conocer el gobernador Cuauhtémoc Blanco.

"Debido a los contagios y hospitalizaciones que aumentan a un ritmo acelerado, el gobierno que encabezo ha tomado la decisión de cambiar de semáforo epidemiológico a rojo a partir del día de mañana. No vamos a titubiar en salvaguardar la salud de los morelenses".

Debido a los contagios y hospitalizaciones que aumentan a un ritmo acelerado, el gobierno que encabezo ha tomado la decisión de cambiar el semáforo epidemiológico a rojo a partir del día de mañana. No vamos a titubear en salvaguardar la salud de los morelenses. pic.twitter.com/wOrFQAtY1W — Cuauhtémoc Blanco (@cuauhtemocb10) December 23, 2020

En conferencia de prensa, el mandatario estatal reconoció que esta medida que terminará, si las condiciones lo permiten, el 10 de enero, es "muy difícil, pero necesaria".

Ante el anuncio, el gobernador de Morelos hizo un llamado a los presidentes municipales para asegurar que la población cumpla con los protocolos que se establecen en el semáforo rojo y de esta manera reducir el número de contagios.

"Trabajemos en equipo a favor de Morelos. Salir de esta contingencia es responsabilidad de todos".

Asimismo, agradeció el apoyo de los morelenses y les pidió continuar con las recomendaciones sanitarias.

"Hoy más que nunca, Morelos necesita nuestra unidad y un mayor grado de responsabilidad por parte de todos para volver a la vida cotidiana".

Al estar en este color del semáforo epidemiológico, se suspenden las actividades no esenciales, aunque también depende de cada gobierno.

En su intervención, el secretario de salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, comentó que del 1 al 21 de diciembre, los casos activos diarios aumentaron en un 80 por ciento.

Advirtió que es necesario aplicar acciones contundentes pues de no hacerlo, los contagios aumentarán, los hospitales colapsarán y se pondrá en riesgo el sistema de salud en el estado.

"La decisión se tomó basad en evidencia científica, y aunque es drástica no se expondrá la salud de las y los morelenses, la población está cansada y el personal de salud esta exhausto y por eso es el llamado que nos ayuden, trabajar de la mano y no bajar la guardia, para luchar contra la enfermedad que ha matado a miles en el estado. El personal de salud ha trabajo más de 9 meses, y no han visto a sus familias, además del desgaste emocional y mental. Debemos valorar nuestra vida y la de los seres queridos ser responsable y evitar la saturación hospitalaria”.

Actividades permitidas

La secretaria de Desarrollo Económico y del Trabajo, Cecilia Rodríguez, destacó que las actividades permitidas ante el decreto de semáforo rojo son:

Servicio médico y apoyo a sistema de salud.

Bancos y servicios financieros.

Notarias.

Distribución y venta de energéticos.

Gasolineras y gas.

Agua potable.

Mercados y supermercados al 50 por ciento.

Establecimientos de alimentos y bebidas.

Tiendas de abarrotes.

Agroindustria.

Hoteles al 25 por ciento, sin áreas comunes.

Telecomunicaciones.

Servicios funerarios.

Peluquerías, estéticas y barberías, sólo domicilio y con protocolos.

Cafeterías, loncherías, y restaurantes, sólo para llevar y servicio a domicilio.

Automotriz y autopartes.

Fabricación de transportes.

Además, la funcionaria adelantó que en próximas fechas se habrán de presentar los programas de financiamiento y apoyos, así como otras actividades que se pudieran incluir en semáforo rojo para mitigar los efectos de la pandemia.

En tanto, el secretario de gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, señaló que esta medida es para los 36 municipios del estado, y se solicita que en al ámbito de sus atribuciones, realicen los actos necesarios y acciones contundentes con el fin de evitar movilidad de personas, además de suspender cualquier actividad que no esté contemplado en el acuerdo.

Cabe destacar que Morelos se convierte en la tercera entidad de la República en regresar al semáforo rojo. Los primeros fueron la Ciudad de México y el Estado de México, el pasado viernes.

Esperanza en medio de la pandemia

Este miércoles llegaron las primeras 3 mil dosis de la vacuna contra coronavirus, desarrollada por Pfizer y BioNTech.

El lote fue recibido en la zona de atraco para aviones de carga, en la posición 42 del aeropuerto, cercana a la Aduana, con la supervisión de personal de Salud, Ejército y de la Cancillería.

El fármaco se aplicará formalmente el próximo 24 de diciembre, de acuerdo con autoridades de Salud federal.

