Mueren dos bebés por Covid-19 en Jalisco y Guanajuato

Este martes, se ha dado a conocer la muerte de dos bebés a causa de complicaciones por Covid-19, ambos tenían solo cinco meses de edad y sus decesos ocurrieron en Jalisco y Guanajuato.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, dijo que el caso se presentó en el Hospital General de Silao, donde a pesar de que los médicos hicieron un gran esfuerzo por salvarle la vida al niño, no fue suficiente y falleció por coronavirus.

“Es un niño de aparentemente hasta el quinto mes sin mayor comorbilidad, de transmisión comunitaria, no supieron en dónde se infectó, seguramente salió de casa o alguien que salió de casa llevó el virus a su domicilio, eso se presentó en el Hospital General de Silao”, dijo el Secretario de Salud en entrevista con la televisora estatal de TV4.

Daniel Díaz Martínez dijo que la intención de hacer público este caso no es para ventilarlo ni mucho menos, sino para hacer consciencia entre la población, pues los niños, las niñas y los adolescentes no tendrían por qué estar fuera de sus casas, ya que no hay clases presenciales prácticamente desde marzo.

Finanzas BBVA: Preferible más deuda pública, pero con un crecimiento más vigoroso

Jalisco

Un bebé, de cinco meses de edad, falleció en Jalisco por las complicaciones de la enfermedad Covid-19.

De acuerdo al informe diario de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), el infante fue atendido en el Hospital General Regional 180 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tenía como antecedente hipotiroidismo congénito y era del sexo masculino.

El bebé era habitante del municipio de Tonalá, ingresó al hospital el 28 de mayo y perdió la vida el cinco de junio. La dependencia estatal informa que seis de cada 10 personas con la enfermedad Covid-19 son varones.

En la entidad se han confirmado casos del nuevo coronavirus en 128 niños y adolescentes de cero a 15 años de edad.

En este grupo se encuentran los tres recién nacidos del Hospital Materno Infantil Esperanza López Mateos, de los cuales, uno de ellos hasta la semana pasada se reportaba grave..

Apenas hace unos días, Organización Editorial Mexicana publicó que había varios casos confirmados de coronavirus en menores de nueve años y de acuerdo con el último corte diario de la Secretaría de Salud de Guanajuato, eran ya 152 los niños y niñas de menos de nueve años confirmados con coronavirus en el estado.