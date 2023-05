En Oaxaca fallece otro turista, ahora canadiense, por impacto de arma

El canadiense Víctor "N", de 27 años de edad, fue asesinado a balazos en Puerto Escondido, Oaxaca a tan solo dos días después de que un grupo de argentinos fueran atacados a machetazos y uno de ellos muriera tras la agresión.

El ataque contra Víctor "N" ocurrió la tarde del lunes en la calle Mar del Norte, cerca de la capilla católica de la colonia Arroyo Seco. El cadáver fue hallado con un impacto de arma de fuego en la espalda, según informó la Fiscalía General del Estado.

Al lugar fueron llamados paramédicos de Protección Civil, quienes sólo confirmaron la muerte, por lo que dieron intervención a la Vicefiscalía Regional de la Costa.

Una vez confirmada la identidad del canadiense, la embajada de ese país intervino y se encuentra al pendiente de las investigaciones, ya que hasta ahora se ignoran los posibles móviles del crimen.

En tanto, anoche se confirmó la muerte de Benjamín Gamond, uno de los tres argentinos heridos a machetazos en Lagunas de Chacahua, por un joven originario de Guerrero que fue detenido.

Hasta ahora se ignoran los motivos por los que el sujeto identificado como Cruz Irving Martínez Flores, de 21 años, atacó a los tres turistas de origen argentino, la tarde del viernes pasado en Lagunas de Chacahua, municipio de Villa Tutupepec.

"Benja no lo logró, el milagro no se dio. Los esfuerzos fueron enormes, pero no alcanzó", dice el mensaje posteado en Instagram por la propia familia del fallecido.

Benjamín Gamond de 23 años, fue herido de dos machetazos en la cabeza. Las lesiones le provocaron pérdida de masa encefálica y tuvo un ojo comprometido. Sus acompañantes, Santiago Lastra de 22 años y Macarena González, de 23, también resultaron heridos en manos y brazos. Los tres fueron internados en terapia intensiva del hospital Ángel del Mar, de Puerto Escondido.

Tras el atentado, familiares y amigos reunieron dinero para trasladar a Benjamín a un hospital de la capital del país, donde finalmente falleció.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ya obtuvo prisión preventiva y la declaratoria del responsable.

Ante el fallecimiento del argentino, el Ministerio Público solicitará ante el Juez la reclasificación del delito de homicidio en grado de tentativa por homicidio calificado en contra del acusado, originario de Ometepec Guerrero.