Muere vocero de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guanajuato por Covid-19

El vocero de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, Martín Guardián murió la madrugada de este viernes.

Sus familiares fueron quienes dieron a conocer el fallecimiento, mientras que la procuraduría envió sus condolencias por medio de Twitter.

La Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y quienes colaboramos en ella, lamentamos el fallecimiento de nuestro gran compañero Martin Guardián Abundes.



Descansa en paz, amigo. pic.twitter.com/kLRosRSnct — PDHEG (@PDHEG) October 30, 2020

Martín fue víctima de Covid-19 y tenía varias semanas internado en una clínica, donde se encontraba luchando contra la enfermedad.

Martín Guardián, antes de ingresar a la PDHEG, fue reportero y jefe de información del periódico El Heraldo de León y trabajo como columnista político en algunas revistas.

El presidente municipal, Héctor López, dependencias y compañeros del gremio han comenzado a manifestar sus condolencias.

Lamento mucho el sensible fallecimiento de Martín Guardián Abundes, destacado periodista y colaborador de la @PDHEG.



Me uno a la pena que embarga a familiares y amigos, deseando pronta resignación. Descanse en paz. pic.twitter.com/Se0YZw3KgT — Héctor López S. (@hlsantillana) October 30, 2020 El Gobierno Municipal de León se une a la pena del fallecimiento de Martín Guardián Abundes, destacado periodista y colaborador de la @PDHEG.



Enviamos un abrazo solidario a familiares y amigos.



Descanse en paz. pic.twitter.com/24MO2pDpir — Municipio de León (@municipio_leon) October 30, 2020 Lamento mucho el fallecimiento de mi amigo Martín Guardián Abundes. Mi solidaridad para con su familia y amigos.



En 1996, Martín, en El Heraldo de León @heraldoleon, fue la primera persona que me dio un espacio periodístico.



Descanse en Paz. — Alejandro Gómez T. (@alejandrogomezt) October 30, 2020 Lamentamos profundamente, la partida de un gran periodista y ser humano, Martín Guardían Abundes.



Un abrazo a sus familiares y amigos. Deseamos pronta resignación.



Nuestro reconocimiento, a su gran labor por nuestra industria y nuestro estado.@heraldoleon @PDHEG @periodicoam pic.twitter.com/Cldh6FAPdo — Cámara del Calzado (@cicegGTO) October 30, 2020

