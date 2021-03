Mujeres en Guadalajara protestan bajo el grito de "justicia"

Nadie las detuvo, ni la pandemia por Covid-19. Cientos de mujeres en Guadalajara, Jalisco, marcharon bajo el grito de "justicia y alto a la violencia”, desde la Glorieta La Normal hasta el Centro de Justicia para las Mujeres.

En el Día Internacional de la Mujer, las cifras oficiales señalan cerca de mil mujeres, sin embargo, la cifra es mayor, quizás no las más de 30 mil voces del año pasado, pero si un número importante que caminaron por las avenidas que concentran la mayor movilidad hacia el Centro Histórico de Guadalajara.

➡️ Ningún estado del país se preocupa por las mujeres

En su trayecto, la mayoría mujeres jóvenes, dejaron huella: en el piso, en las unidades de transporte público, en sucursales bancarias con leyendas como “justicia”, “11 feminicidios a diario”, “no más violencia”, las frases escritas en las pancartas que portaban y fueron plasmadas en las paredes, en el piso de cada cuadra y esquina por el que avanzaban.

Las frases evidenciaban la realidad que a diario viven en las ciudades más importantes de Jalisco: “A cada minuto, a cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas”, también se refieren al número de mujeres asesinadas, violadas sexualmente, secuestradas, desaparecidas, toda una ola de violencia que viven y se enfrenta cada jalisciense.

➡️ "Exigimos un alto a su desdén", miles de mexicanas envían carta a AMLO por el 8M

“Quiero que arda todo, que el silencio y la vergüenza cambien de todo, que muera todo lo que nos mata”, “Las niñas no se tocan, no se violan y no se matan” “Ni una más” frases escritas que portaban las mujeres jóvenes, cubiertas algunos pasamontañas, cubrebocas, pañuelos.

“Podría escucharse escandaloso nuestras frases, nuestras consignas, nuestra letra en el piso, en la pared, en los murales, pero quién hoy no garantiza que, en unas horas, que mañana todo esto cambiara”, exclama una de las chicas que llegó primero al Centro de Justicia de las Mujeres.

➡️ Proyectan “México feminicida” en fachada de Palacio Nacional

Estas frases, se repitieron el 8 de marzo del 2020, 2019, 2018 y en años atrás, sin que a la fecha el Estado haya dado una respuesta o actuado para detener la ola de violencia que viven las mujeres.

Desde la Glorieta de la Normal, donde comenzó la movilización, llegó una, luego otra y otra, y así fueron arribando las mujeres a levantar la voz.

Ellas pasaron por una zona que poco había sido concurrida por las manifestaciones sociales, en donde se ubica el sistema estatal educativo, de asistencia social, del deporte, de registro de actas, de cultura y de movilidad, instancias donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido y emitido recomendaciones por violaciones a los derechos de las mujeres.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

En cada instancia dejaron un mensaje de alto a la violencia para concentrarse en el Centro de Justicia para las Mujeres, un espacio para brindar protección y seguridad a las jaliscienses víctimas de violencia, y que a decir de las voces de manifestantes no han sido escuchadas las mujeres víctimas de violencia.

Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Deezer

Amazon Music