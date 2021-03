"¡Alto al feminicidio!", mujeres en Sinaloa alzan la voz contra la violencia de género

Reunidas una vez más, madres, hijas y familiares de jóvenes desaparecidos, tomaron las calles para recordarle a la ciudadanía la cuenta pendiente que tienen las autoridades en materia de seguridad para mujeres y la falta de resultados en la búsqueda de los desaparecidos.

En esta ocasión, el colectivo Sabuesos Guerreras, iniciaron las manifestaciones del 8M en Culiacán, partiendo de Catedral a la Fiscalía General del Estado (FGE), en donde, diversos grupos de feministas se sumaron al movimiento.

Con pancartas, que informaban el nombre, fecha de desaparición y expediente de la carpeta de investigación de los desaparecidos, los manifestantes tomaron lista de quienes no han regresado con sus familiares, sosteniendo también cruces con la leyenda "¿Dónde están?"

La dirigente del colectivo, Sabuesos Guerreras, María Isabel Cruz Bernal, declaró que sí no hay participación directa de las mujeres, la situación para ellas continuará de mal, en peor.

"Hoy es un día propicio para demostrar que las mujeres hemos roto el silencio y no somos conformistas… es acaso el estado incapaz de dar respuesta a todos y cada una de las madres, hermanas, esposa, que tenemos un desaparecido", declaró.

Con un minuto de aplausos, exigieron equidad y respeto a la dignidad de los seres humanos, "mujeres digamos alto al feminicidio, a las desapariciones forzadas, no más violencia en contra de la mujer, no más abusos, no más violaciones, basta ya, somos seres humanos, no somos de segunda clase".

Minutos después de haber llegado a la Fiscalía General del Estado (FGE), el Fiscal, Juan José Ríos, sostuvo un corto encuentro con las manifestantes, quienes denunciaron que los investigadores no hacen más que preguntar qué ha encontrado la familia de la víctima.

El discurso por parte del Fiscal, fue direccionado a que se cree una institucionalidad entre ambas partes, para dar seguimiento a las carpetas de investigación, propuesta que no fue recibida por las manifestantes, al asegurarles que siempre se han quedado esperando.

La exigencia de nueva cuenta fue para que, en lugar de hacer promesas para los familiares, las autoridades demuestren con hechos la solidaridad.

