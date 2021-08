Mujeres piden revertir acuerdo de extinción del Instituto Municipal de las Mujeres de La Paz

El pasado 24 de agosto, el Cabildo de La Paz aprobó la reorganización de la administración pública y rediseño organizacional que propone como acciones principales la creación de nuevas Direcciones municipales, extinguiendo algunas que al momento se encuentran activas, como los institutos de la mujer, deporte, discapacidad, entre otros.

Ante esta noticia, mujeres, organizaciones, colectivas y aliadas de Baja California Sur, solicitan al Cabildo que está por entrar, revierta el acuerdo de extinción del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM).

“La inclusión de la diversidad de condiciones humanas debiera ser una política transversal de los gobiernos, no reducida al obsoleto e irrespetuoso paradigma de grupos vulnerables. Las mujeres somos la mitad de la población, no un grupo y no vulnerables, sino que somos diferentes, diversas y ciertamente muchas en condiciones de vulnerabilidad social debido a las políticas, usos y costumbres patriarcales que deben ser erradicadas con medidas de acción positiva”.

Destacaron que esta acción que llevó a cabo el alcalde saliente, Rubén Muñoz Álvarez, en acuerdo con la alcaldesa entrante, es a todas vistas una acción retrógrada, que echa por la borda más de 40 años de lucha por los derechos y el bienestar de las mujeres, y esta es contraria a los acuerdos signados y comprometidos por México ante la comunidad internacional, de avanzar en la agenda de derechos humanos de las mujeres y en la Agenda 2030 a través de fortalecer los mecanismos de adelanto de las mujeres.

“Contradice la promesa de campaña de la propia alcaldesa entrante que, gracias a su promesa de ejercer un gobierno con perspectiva de género, ganó numerosos votos de las mujeres de BCS. Con ese acuerdo que hizo con el alcalde y regidores salientes, a espaldas de las mujeres, la alcaldesa electa pretende comenzar su gestión traicionando el voto y la confianza de quienes le otorgamos el mandato, lo que es no solo lamentable sino inadmisible”.

“Demandamos a Milena Quiroga, alcaldesa electa del Municipio de La Paz, que, de manera inmediata: Solicite al Cabildo revierta el acuerdo de extinción del Instituto Municipal de las Mujeres y que, en su administración fortalezca con recursos humanos, materiales y financieros al Instituto Municipal de las Mujeres”.

Mencionaron que los mecanismos para el adelanto de las mujeres, como son los institutos de las mujeres, fueron aprobados en 1995 en Beijing, por 189 países del mundo, a través de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, y son considerados por todos los gobiernos un mecanismo indispensable en la ruta para alcanzar la igualdad sustantiva con políticas públicas de igualdad de género, derivados de convenciones internacionales firmadas hace 40 años por México y ratificadas en diversos instrumentos internacionales.

“No permitiremos un solo atropello más a nuestros derechos y a las instituciones que han costado muchos años de lucha del movimiento feminista y amplio de mujeres en México” concluyeron.