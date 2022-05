Mujeres salen a marchar en Nuevo León para exigir un alto a la violencia

Mujeres de diversos colectivos salieron nuevamente a marchar por calles de Monterrey, a exigir justicia y que las autoridades pongan un alto a la violencia contra ellas.

"Feliz Días de las Madres, cuando no falte ninguna", rezaba una pancarta, mientras en otras exigían justicia y un alto a la violencia.

" No somos una, no somos diez, pin… gobierno cuéntanos bien",

"Cómplice, cómplice, Samuel García es cómplice", corearon durante su marcha que partió de la Gran Plaza frente a Palacio de Gobierno y luego por la calle Zaragoza para acudir a la Fiscalía.

Portaron cruces de cartón en color rosa en honor a quienes han muerto, y durante el trayecto no dejaron de realizar cánticos.

Al principio no pudieron concentrarse en la Explanada de los Héroes frente al Palacio estatal porque hay instalaciones para festejar el Día de las Madres, por parte del Estado.

Partieron desde otro lugar de la Gran Plaza.

Las mujeres llegaron a la Fiscalía a las 18:45 horas y se concentraron en las escalinatas de la dependencia, siempre acompañadas de familiares de mujeres desaparecidas.

Ahí fijaron su postura y acusaron a las autoridades de no actuar, de no utilizar sus recursos y herramientas para buscar a las desaparecidas.

También reiteraron el deseo de Justicia:

"Nos matan por ser mujeres, por ser activistas, tenemos que portar un tesser, pero si me lo encuentran me detienen, si me defiendo y mató a mi agresor, voy a la cárcel, ya estamos hasta la madr….. ", clamó una de la jóvenes en su mensaje.

En su concentración ante la Fiscalía conocieron de la confirmación de la muerte de Yolanda Martínez.

Hubo forcejeos en Palacio de Gobierno

El grupo de mujeres que realizaron una marcha en demanda de justicia para las desaparecidas y sus familias, regresaron a Palacio de Gobierno y forcejearon con policías tras irrumpir en un festejo que el gobierno había organizado para festejar a las madres.

Al grito de "no es momento de festejar, cuando estamos de luto", un grupo de mujeres intentó quitar las vallas que custodiaban policías y en determinado momento el grupo musical detuvo la música.

El evento se realizaba en la Explanada de los Héroes frente al Palacio estatal cuando llegó este grupo.

Acusaron agresión de parte de la policía y al menos dos de ellas dijeron que fueron heridas. También insistieron en que no es momento de estar festejando, cuando la situación de muerte y violencia para las mujeres está latente.

Pasadas las 21:00 horas se marcharon y el festejo continuó.

