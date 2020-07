Multan en Cancún y Tulum por no usar cubrebocas

CANCÚN. Multas de hasta nueve mil pesos podrán aplicarse a los ciudadanos que violentan las medidas de prevención sanitaria durante la actual pandemia provocada por Covid-19 en Cancún, al aprobar el Cabildo de Benito Juárez una reforma en la materia.

La propuesta fue ingresada por la presidenta municipal, Mara Lezama, para añadir esta sanción al Bando de Buen Gobierno para proponer una multa de 10 a 50 días de salario mínimo por “no acatar los mandamientos y recomendaciones de las autoridades sanitarias competentes en casos de epidemias, pandemias o las que se deriven por desastres naturales”.

En otros municipios del estado han hecho adecuaciones similares a la presentada en Benito Juárez, como Othón P. Blanco y Tulum, donde anunciaron sanciones de hasta nueve mil pesos o 36 horas de arresto a todos aquellos que no usen debidamente el cubrebocas en los espacios públicos.

El gobernador Carlos Joaquín González ya había declarado la semana pasada que habría sanciones para quienes incurran en desobediencia civil sobre medidas preventivas, como el portar cubrebocas.

Por ciento que el mandatario confirmó que se contagió de coronavirus y expresó en su cuenta de Facebook: “Debido a mis acciones como gobernador, he llevado un monitoreo de mi salud, la prueba que me realicé esta semana ha resultado positiva a Covid-19. Me siento bien y en forma responsable me mantendré en casa siempre atento a las acciones del Gobierno de Quintana Roo”.

Carlos Joaquín se suma a los mandatarios de Querétaro, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Tamaulipas y Baja California que declararon haber tenido Covid-19.