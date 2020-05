Nadie nos ha ayudado y no vamos a recibir pacientes de CDMX: Barbosa

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa volvió a arremeter contra el gobierno federal al acusar que no recibe ayuda de la federación y advirtió que no recibirá pacientes de la Ciudad de México y Estado de México.

Durante la conferencia del balance del Covid-19 en el estado de Puebla, Barbosa dio a conocer este miércoles que el gobierno federal pretende enviarles pacientes infectados luego de que dieran a conocer que en la entidad hay una capacidad hospitalaria superior al 80 por ciento.

Cuestionado sobre las cifras que dio a conocer a federación sobre la cantidad de camas de hospitalización disponibles con ventilador, Miguel Barbosa expresó que sí hay capacidad para atender a pacientes, pero no en la cantidad que informó la Secretaría de Salud.

“Esos datos que dio el responsable de Epidemiología de la federación no son ciertos, eso es parte de una estrategia porque nos quieren traer a enfermos del Distrito Federal y del Estado de México, no son ciertos, de acuerdo, sí tenemos capacidad de respuesta, pero no así como lo están mencionando, de acuerdo, y aquí vamos a cuidar a los poblanos, nadie nos ha ayudado, aquí nos vamos a ayudar solos”, indicó.

Asimismo, dio a conocer que sostendrá una reunión con el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, no obstante, mencionó que esa institución debe atender sus propios asuntos, ya que el gobierno del estado da servicio al 70 por ciento de la población en la entidad.

Nadie nos ha ayudado y no vamos a recibir pacientes de CDMX: Miguel Barbosa, gobernador de Pueblahttps://t.co/hfiM2asUib pic.twitter.com/dMI7xe0x51 — El Sol de México (@elsolde_mexico) 6 de mayo de 2020