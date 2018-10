Niegan a trans registro para reina del Carnaval de Veracruz; participará de otra forma

El Comité de Carnaval de Veracruz negó la posibilidad de que la trans, Karla Grijalva se inscribiera como candidata a reina del Carnaval para las fiestas del 2019, pero podrá participar de otra forma.

De acuerdo con el presidente del Comité de Carnaval de Veracruz, Luis Antonio Pérez Fraga, hay un impedimento legal, por lo que no se puede permitir su inscripción, debido a que no es mujer de nacimiento y hay una cláusula que así lo dispone.

Pérez Fraga, aclaró que la convocatoria es muy clara y ha estado vigente desde hace muchos años, por lo que no se puede permitir que una transgénero se inscriba como candidata.

Por su parte, Karla Grijalva anunció que acatará la disposición, y que, siempre y cuando le ofrezcan un papel "digno" dentro de las fiestas aceptará participar.

Señaló que a su parecer hubo un cambio de último minuto en las cláusulas, sin embargo dijo que no se pondrá de necia y que aceptará la negativa.

Si es una regla que me lo impide, yo no voy a hacer más bulla, si el comité de Carnaval me invita para salir en un carro alegórico digno, yo salgo con mucho gusto para representar mi comunidad.

Con información de El Diario de Xalapa