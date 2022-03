No es sequía... ¡es saqueo!; reclaman a Samuel García con mantas en NL

Monterrey. - Este martes, unas mantas con reproches contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, aparecieron en un puente peatonal de una transitada avenida regiomontana.

Los reclamos son por el servicio de transporte, la crisis del agua, alza en el impuesto predial, foto multas y la inseguridad.

"Así no Samuel", "No al Over Law", y " No es sequía... ¡es saqueo! El pueblo no es pen...", destacaban.

Foto: Cortesía

También reprochaban la muerte de un menor de edad en las instalaciones del DIF Fabriles.

Aunque no se acreditó alguna organización como la autora de estas, se colocaron en el paso peatonal de la avenida Gonzalitos y Terranova frente a la colonia Vista Hermosa.

Esa avenida normalmente está congestionada y cientos de vehículos transitan a vuelta de rueda principalmente en las llamadas horas pico.