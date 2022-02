No habrá clases en Zacatecas hasta que paguen a maestros

"No regresaremos a clases presenciales o virtuales, en tanto no se pague lo que nos adeudan”, aseguraron el secretario general de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Óscar Castruita, y el dirigente del Sindicato Independiente de Trabajadores de Telesecundarias del estado de Zacatecas (SITTEZ), Héctor Manuel Fernández Medina, quienes además denunciaron intentos del Gobierno del Estado para detener la marcha realizada este martes en la que participaron cinco mil docentes, además de pensionados y jubilados, exigir el pago de la última quincena de enero y el Bono de Compensación Nacional Única, recurso, que según el líder sindical Óscar Castruita Hernández no saben en dónde se encuentre.

La de este martes fue la segunda movilización más numerosa convocada por los sindicatos magisteriales, la primera fue el pasado 21 de septiembre, nueve días después de que David Monreal Ávila asumiera la gubernatura del estado y la causa de la movilización en ese momento, como ahora, fue la falta de pago; en aquella ocasión participaron 15 mil personas.

Este día, los maestros exigieron el pago correspondiente a la segunda quincena de enero, así como el pago del Bono de Compensación Nacional Única, caminando por las principales calles del centro histórico y realizando un mitin en Palacio de Gobierno.

Anunciaron que en las primeras horas de mañana miércoles 9 de febrero, se tomarán las 58 presidencias municipales y las más de 58 oficinas de recaudación; así como las instalaciones de la Secretaría de Finanzas, Ciudad Administrativa y la Secretaría de Educación, la cual “en pocos meses sirve de muy poco, más que para trámites administrativos”.

El líder de la Sección 58 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Óscar Castruita Hernández afirmó que “siguen jineteando el dinero, si se hubiera pagado la Compensación Nacional Única se tendría lo elemental para dar salida que como familias tienen, ello da cuenta de un mal gobierno, han transcurrido ocho días de que se debió pagar y aún no se ha hecho nada”.





