No hay probabilidad de federalización de nómina: líder del SNTE Michoacán

Morelia, Michoacán (OEM-Infomex).- El representante de la DIII-6 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en Michoacán, Juan Manuel Macedo Negrete, afirmó que no habrá federalización de la nómina magisterial, ya que no hay nada claro hasta el momento.



“No nos engañemos más, no tengamos una ilusión que nos vinieron creando el gobierno que se fue, el que llega y la federación, no hay esa viabilidad”, dijo en una transmisión que realizó este martes por Facebook.

Sin embargo, catalogó de irregular, absurda y ridícula la declaración del ex gobernador y hoy diputado federal Leonel Godoy, al comentar que no se hizo la solicitud para la federalización de la nómina.



En ese sentido, aseveró que como diputado debe estar al pendiente de las necesidades del gobernador, salvaguardarlas y no esperar a que se haga la solicitud, además que no ve que los diputados y senadores estén al pendiente ni brindando apoyo al mandatario estatal.



“No entendemos por los senadores, diputados y el gobierno asumió esta responsabilidad, porque me parece que el cerrar esa posibilidad es pensar que en 2022 no habrá otra vez una regularización de salarios”, agregó.



Añadió que durante los últimos cuatro años les han “vendidos espejos” y que antes de llevar a cabo una proyección de lo que es el ingreso y egreso se debió proyectar y establecer una mesa de negociación con la federación y la Secretaría de Hacienda para alcanzar un acuerdo e incluir lo que hoy padecen los trabajadores de la educación.



Finalmente, lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador solo haya venido a Michoacán a dar una probabilidad de finanzas sanas y un fortalecimiento en cuestión de seguridad, salud y economía, pero “nos encontramos que una vez cerrando la puerta se olvida que hicieron compromisos”, concluyó.