"No somos dioses para bajar la delincuencia", dice secretario de Gobierno de Tabasco

VILLAHERMOSA. Pese a que Tabasco se encuentra entre los 10 estados con más delitos de alto impacto, el secretario de Gobierno, Marco Rosendo Medina Filigrana, se negó a establecer una fecha para abatir los índices de delincuencia en la entidad y señaló: “Nosotros somos funcionarios, no somos dioses”.

A pregunta expresa de El Heraldo de Tabasco sobre los hechos delictivos que se han presentado los últimos días en el estado, como la balacera registrada pasado domingo sobre la avenida Ruiz Cortines, el funcionario contestó que la delincuencia siempre ha existido y que nunca se ha erradicado.

“A ver hermano, llevamos cuando menos cuatro mil años de humanidad y nunca se ha erradicado la delincuencia, siempre se tendrán conductas antisociales. Lo que tenemos que hacer es tenerla acotada y disminuirla lo más que se pueda, pero no me pidas una fecha para que no exista delincuencia, eso es ilógico”.

Según el reporte de Observatorio Ciudadano Tabasco sobre Delitos de Alto Impacto del segundo trimestre de 2019, la entidad está dentro de las primeras diez posiciones del ranking nacional en once delitos.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que en el segundo trimestre del año, el estado crecieron 45.16 por ciento las cifras de violación; homicidio culposo, 17.92 por ciento; violencia familiar, 9.97 por ciento, y extorsión, 1.27 por ciento.

Entre abril y junio hubo una reducción en las denuncias de robo con violencia de 17.71 por ciento, sin embargo, Tabasco sigue siendo el primer lugar nacional en este delito, ya que en promedio cada 43 minutos se abre una nueva carpeta de investigación por este crimen.

El documento indica también una reducción significativa en los casos de secuestro, cuyas denuncias cayeron 86.67 por ciento en el segundo trimestre de 2019, pero el municipio de Macuspana tiene una tasa en este delito del doble del promedio del país.

PRESENCIA DE CÁRTELES

Marco Rosendo Medina Filigrana también fue cuestionado sobre la presencia de cárteles en territorio tabasqueño, y reconoció que existe una lucha de la delincuencia organizada por tener el monopolio del narcomenudeo en la entidad y que no pueden dar a conocer las estrategias que aplican porque se les avisaría.

Sin precisar cuáles cárteles u organizaciones criminales operan en el territorio, el secretario de Gobierno se limitó a decir que todos los días se hace un esfuerzo por tratar de restablecer las condiciones de seguridad.

En Tabasco se tiene identificada la presencia de varios grupos del crimen organizado como el Cártel del Pelón de Playas, a quien se le atribuye los bloqueos carreteros con vehículos quemados el pasado 1 de julio, cuando inició el despliegue de la Guardia Nacional en el estado.

También se tienen identificadas operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación y un grupo al que llaman Los Michoacanos, en la zona de Huimanguillo.

“Tenemos claro lo que tenemos que hacer y cuáles son las personas que están realizando acciones delictivas en el estado”, agregó Medina Filigrana.

HUACHICOLEROS

El pasado 23 de agosto el gobernador Adán Augusto López reconoció que el robo de combustible va al alza en su entidad, luego de que el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, indicara que Tabasco es el primer lugar nacional en recuperación de combustible robado, con 3.5 millones de litros, y se detectaran 326 tomas clandestinas, principalmente en Chontalpa, foco de operación de los chupaductos.