No trabajé lo suficiente para pagar tu rescate: madre pide perdón a su hija muerta

Gabriela Mar Betancourt se despidió de su hija Itzel, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado sábado en una zona limítrofe entre Naranjos y Tancoco luego de estar secuestrada durante más de un mes

Perdóname hija porque no trabajé lo suficiente para poder pagar tu rescate y te dieron muerte. Hija te amo descansa en paz, Itzel Mar

A través de su cuenta de Facebook, la propietaria de una tienda de materiales para la construcción en la zona norte de Veracruz pidió perdón a su hija “por no haber tenido suficiente dinero para pagar”, ya que los delincuentes habías pedido a la familia una gran cantidad de dinero a cambio de su libertad, cifra que no pudieron conseguir.

“Un beso mi amor, Dios te reciba con los brazos abiertos y tu papi Ramón Mar Betancourt te ayude a llegar al Reino de los cielos”, escribió el mensaje que fue acompañado de una foto de Itzel en la que se puede observar a la joven sonriendo a la cámara.

Desde el pasado 8 de noviembre, la joven fue privada de la libertad en la colonia Las Delicias del municipio de Naranjos, cuando acudió a recoger a su hijo a la escuela; su madre, Gabriela Mar, había utilizado su cuenta de Facebook para comunicarse con “quienes provocaron esto” y pedirles que regresaran con vida a su hija.

“Deben comprender que lo que solicitan no lo tengo, si no desde el primer día lo hubiese dado, es mi única hija, cómo la voy a poner en peligro... desafortunadamente no tengo y me duele mucho no poderla rescatar, me siente impotente que todo lo que en años hemos trabajado no me alcance, perdón por no tener, por favor liberen a mi hija, ella merece vivir su vida plena”