Nueva caravana de migrantes arriba la frontera sur de México

Una nueva caravana de migrantes llegó a la frontera sur, por el puente internacional Rodolfo Robles sobre el río Suchiate, entre Ciudad Hidalgo, en el estado de Chiapas y Ciudad Tecún Umán, Guatemala, con la meta de cruzar el país y llegar a Estados Unidos.

De acuerdo con información de medios locales, más de 100 personas de Honduras, El Salvador y Guatemala, llegaron a Tecún Úman y se movilizaron al cruce de la frontera con México.

Los centroamericanos esperaban en torno a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en ese punto, donde de acuerdo con los reportes periodísticos, aguardan a otros migrantes para fortalecer sus demandas y buscar el ingreso a México.

Si México quisiera, detendría flujo de migrantes: Trump

El presidente estadounidense Donald Trump insistió en su visión de que si México quisiera, debería de manera inmediata parar el flujo de migrantes sin documentos y de drogas ilegales a Estados Unidos.

"Como signo de buena fe", México debería inmediatamente detener la corriente de personas y drogas por su territorio a nuestra frontera sur, escribió en un nuevo tuit.