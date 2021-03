Nuevo León combate con recursos propios los incendios forestales

El Gobierno de Nuevo León combate el incendio forestal en la Sierra de Santiago con recursos propios tras la desaparición del Fondo Nacional de Desastres, informó el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.

Para ello, el estado tiene un fondo local de 46 millones de pesos, del cual también podrán disponer para invertirlo en las necesidades que surjan en dicho siniestro.

"No hay ningún fondo federal, recuerden que desapareció el Fonden, nosotros tenemos un fondo de desastres local de los cuales tenemos la disposición de 46 millones de pesos, sin embargo, le di instrucciones a Carlos, (Tesorero estatal) porque va a ser el costo mucho mayor", añadió.

Sin embargo el tesorero Carlos Garza también estará hablando con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que puedan apoyar con recursos, en caso de que se generen situaciones extraordinarias para poder dar cobertura a todo y lanzar la declaratoria de desastres, aunque por ahora se combate con recursos propios.

Mientras tanto, El Bronco visitó el albergue donde están las familias evacuadas y dijo que el incendio se convirtió en la prioridad número uno para el Estado en este momento, pues durante la madrugada se triplicó la superficie afectada, que ahora se estima en 8 mil hectáreas.

Visitó el puesto de control y el Hotel Cola de Caballo, donde se alojan parte de los pobladores evacuados de 14 comunidades, y prometió a Protección Civil y Conafor que contarán con los recursos que sean necesarios par combatir el siniestro.

"Tenemos que pararlo, el aire no va a ceder este día, no lo controlamos nosotros. Yo me voy a concentrar a que tengan todo, esto es prioridad, que no nos limitamos en nada en absoluto, ya veré qué hacer".

Calificó como desastroso el avance del fuego en la madrugada, impulsado por ráfagas de viento de hasta 90 kilómetros por hora, en tanto se evacuaron a más de mil 100 personas.

