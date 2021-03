Nuevo León y Tamaulipas acuerdan no aplicar vacunas anticovid de Sinovac

MONTERREY. Los titulares de Salud de Nuevo León y Tamaulipas acordaron no aplicar el lote de la vacuna Coronavac, del laboratorio chino Sinovac, debido a que no se encontraban a la temperatura recomendada para su conservación.

En Nuevo León no se permitirá que esas vacunas se apliquen, pues contraviene la guía de aplicación difundida por el propio Gobierno Federal, dijo Manuel de la O Cavazos, Secretario de Salud. luego de que la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador aseguró que el fabricante modificó los criterios de conservación.

El funcionario señaló no tener conocimiento de esos criterios de conservación, además, luego de que el fármaco del laboratorio Sinovac pasó 14 días a 25 grados centígrados y otros cinco días a 37 grados, De la O Cavazos asegura que no confía.

De acuerdo con los criterios federales para el manejo de esta vacuna, la temperatura de transporte y almacenaje debe ser de -2 a 2 grados centígrados, en tanto que el laboratorio dice que es segura si se mantiene a una temperatura de hasta 8 grados centígrados.

"Yo no tengo confianza, no me la aplicaría, no se la aplicaría a mi familia, ni a los nuevoleoneses. Si la Federación las quiere utilizar en algún otro lugar, adelante, pero yo tengo que actuar en base a mi ética".

Gloria Molina, secretaria de Salud de Tamaulipas, añadió que, si la Federación decide aplicar estas dosis, será bajo su responsabilidad.

"Si bien la Federación ha decidido que se puedan aplicar, la Secretaría de Salud de Tamaulipas se deslinda de toda responsabilidad de los efectos que puedan causar estas vacunas. Debemos deslindarnos, creemos que la Federación no hizo lo que tenía que hacer", comentó la funcionaria.

La titular de Salud de Tamaulipas señaló que, a pesar de la negativa del gobierno estatal de aplicarlas, las brigadas federales de vacunación podrían hacerlo, por lo que se deslinda de los efectos que pudiera generar.

A Nuevo León llegó hace días un nuevo lote de 33 mil 480 vacunas para que sean aplicadas, sin embargo, cuatro mil 680 de ellas no estaban en buen estado, por lo que fueron regresadas.

En Guanajuato, el gobernador Diego Rodríguez Vallejo, también reclamó el manejo de la vacuna Coronavac, pues dijo que fallas en la cadena de frío arriesgaron las 37 mil dosis que llegaron al estado.

“Entendemos que las vacunas de Sinovac tienen que estar en un parámetro de temperatura de entre 2 grados a menos 2, pero como lo he dicho, nosotros solo somos coadyuvantes”. Señaló que su administración estará pendiente de la calidad de las vacunas y que sigan las recomendaciones del Consejo Sanitario Estatal, para que se cumpla en tiempo y forma con su dispersión entre la población.

El ejecutivo estatal reiteró que en abril tendrá respuesta del laboratorio Pfizer para poder adquirir los biológicos y aplicarlos bajo la logística estatal. ” Seguimos insistiendo en poder comprar la vacuna, hasta el momento no se tiene una respuesta de parte de Pfizer, esperamos que sea en abril nos den respuesta”.





