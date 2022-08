Hallan muerta a mujer detenida por la policía de Salina Cruz, Oaxaca

Una joven ama de casa fue hallada muerte en una celda de la Policía Municipal de Salina Cruz, Oaxaca, presuntamente a golpes, horas después de haber sido detenida a petición de su esposo, quien la violentaba.

“Solo quiero justicia, porque los policías de Salinas Cruz mataron a golpes a mi hija y después la ahorcaron, pero ya estaba muerta, a mí me quisieron hacer creer que se ahorcó con sus calzones, pero no lo creí, por un momento entré en shock pero cuando reaccioné me di cuenta de que me mintieron”, escribió el padre José Luis Hay, en un comentario de Facebook.

“Quieren hacer que me enfrente a la pareja de mi hija para echarle la culpa y que la policía se desligue de su culpabilidad, pero no, los policías la asesinaron”, señaló el progenitor de la víctima Abigail Hay Urrutia, de 30 años de edad.

El caso originó que la ciudadanía de Salina Cruz saliera este domingo a manifestarse en las calles contra las autoridades municipales para exigir que el caso se esclarezca. Asimismo se exigió la renuncia del juez calificador Joel Alberto Luis Velázquez, así como del presidente municipal morenista Daniel Méndez.

De acuerdo con la versión oficial, la mujer fue encontrada colgada del cuello con su propia ropa interior dentro de la celda, el pasado viernes en la noche.

En redes sociales y grupos de WhatsApp fue filtrado un video en el que se evidencia que fue el propio esposo de Abigail quien pidió a la policía que la encarcelaran.

En la grabación se aprecia cómo su esposo quien ya tiene dos carpetas de investigación por el delito de violencia contra Abigail, le dice a la policía que se la lleven pero que no quiere que lo lleven detenido a él, manifestando que ella era quien lo estaba agrediendo.

Incluso se aprecia que fue el marido el que sube a Abigail a la patrulla y la va a dejar hasta la comisaría municipal para señalarla por molestias y agresiones.

El esposo nunca dio parte a la familia de Abigail, quien sostiene que ella fue golpeada y encarcelada injustamente, para después tratar de aparentar que ella misma se ahorcó en la celda.

La policía municipal ignoro una orden de protección contra el esposo del año pasado, por lo que el padre de la víctima demandó proceder contra los elementos policiacos.