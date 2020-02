ONG corta con el gobierno de Jalisco por crisis de medicinas

GUADALAJARA. Sin medicamentos no hay lucha contra el cáncer, señaló la Asociación Civil Nariz Roja quien anunció que no participará en el evento de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) ante el desabasto de antídotos que hay en México y en el territorio jalisciense para el tratamiento de niñas, niños y adolescentes con cáncer.

Alejandro Barbosa, presidente del organismo no gubernamental, advierte que hay actualmente una urgencia nacional para dotar de tratamiento a la población infantil, luego del fallecimiento de un niño al no contar con medicamentos.

Aunque el director general de Hospitales Civiles de Guadalajara, Jaime Andrade Villanueva, aseguró que el deceso de la niña de 15 años no fue por falta de medicamentos sino que el deceso de la menor fue por daño renal agudo y septicemia.

Sin embargo, el presidente de Nariz Roja dijo que han decidido no participar en la función de lucha libre organizada por las autoridades de Salud de Jalisco, "entendiendo que no es el momento para eventos de este tipo cuando tenemos un problema urgente no resuelto, al no contar con respuestas concretas”.

Advirtió que no es tiempo de “discursos ni promesas; queremos medicinas”.

La asociación Nariz Roja mantiene la colecta pública para comprar la medicina que necesitan urgentemente los niños con cáncer. En la página web se muestra que han recaudado más de 550 mil pesos, por lo que ya se han hecho compras y entregado a nosocomios donde atienden a estos pacientes, como es el caso del Hospital Civil de Guadalajara.

Los ciudadanos son quienes más han participado en esta colecta.