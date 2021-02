Organizador de Miss Guanajuato rechaza que se promueva violencia de género

LEÓN. Lucio Moreno, coordinador del certamen Miss Guanajuato, se mostró extrañado de que la Cámara de Diputados aprobara una reforma para considerar a los concursos de belleza como violencia simbólica de género. Dijo que estos espacios abren oportunidades a las mujeres en aspectos sociales y no sólo estéticos.

“Nos causan sorpresa esos dictámenes porque realmente son oportunidades de alguna u otra forma para las señoritas con alguna iniciativa de ayudar a los demás. Por ejemplo, nosotros lo que ofrecemos en la plataforma de Miss Mundo es labor social, Ellas ayudan a los demás, ese es el objetivo principal de nuestro concurso”, dijo Lucio Moreno.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Respecto a la posible violencia de género que pudieran generar estos eventos de belleza, Lucio afirmó: “No he conocido una concursante que haya sufrido violencia de género. Hay requisitos, uno de ellos es que tengan la preparatoria terminada, conocimiento del idioma inglés, cultura general y alguna estatura, y más que nada lo que necesitamos es que tengan también algún objetivo de labor social, que es el lema de Miss México”.

Acerca de que la propuesta retire los recursos públicos, el también diseñador comentó: “Nosotros nos sorprende mucho, porque a mí, en lo particular, yo he recibido apoyo, pero de empresas privadas, que son nuestros patrocinadores. Con Gobierno no me he acercado a pedir alguna ayuda en los cuatro años que tengo de organización de Guanajuato”.

Sobre las disposiciones a la Ley General de Acceso a la Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en la que introducen los conceptos violencia simbólica y mediática, Moreno comentó que esta iniciativa afectará a algunas poblaciones en las que los certámenes son una tradición.

“Se perderían empleos en diferentes zonas, las plataformas de diseñadores, maquillistas, producciones de escenografía, fotógrafos, etcétera. En dinero ¿cuánto se perdería?, no te sabría decir”, señaló Lucio Moreno