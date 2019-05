Otra vez migrantes se amotinan en estación Siglo XXI

Al menos mil migrantes cubanos se apoderaron de celulares, cuchillos y despensa de la cocina del Instituto Nacional de Migración en la estación Siglo XXI en Tapachula, Chiapas.

Alrededor de 10 empleados que tienen trato directo con los migrantes, informaron a la delegada estatal de migración, Yadira de los Santos, que no entrarán a recibir el turno debido a que los indocumentados, la madrugada de este jueves, vandalizaron el interior del la estación migratoria.

Aseguran que los cubanos se apoderaron de 12 cuchillos, robaron celulares de algunos empleados y además, destruyeron el consultorio médico y las computadoras donde las autoridades realizan el registro de los datos de los migrantes.

Los trabajadores denunciaron que existe la amenaza de que los migrantes cubanos tomen rehenes si no atienden sus peticiones, pues solicitan la entrega de documento de salida; por tanto, los empleados del Instituto Nacional de Migración informaron que no trabajarán debido a que no existen las condiciones de seguridad por parte de la delegada de la estación.

Del amotinamiento se reportó que dos cubanos lograron escapar saltando la barda. Para controlar la situación los policías utilizaron gas lacrimógeno; de este incidente resultaron 10 personas lesionadas.

Hasta el momento la Institución Migratoria no ha emitido algún comunicado.