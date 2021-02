Paciente 95 | "Sentí miedo de llamar a un plomero": Adriana

Una fuga de agua en mi casa me puso al borde de una crisis nerviosa pues me da miedo contratar a algún extraño para repararla y que pueda contagiarme de Covid-19 pese a ser la paciente 95 del ensayo clínico de la vacuna experimental de CanSino contra este virus.

▶️Alteraciones en lengua, manos y pies, los nuevos síntomas del Covid-19



Han pasado 11 semanas desde que me pusieron la vacuna o el placebo, aún no se cual, y hasta el momento no he tenido algún síntoma de alarma, sin embargo los últimos días no han sido fáciles, pues al quedarme sin vehículo sentí mayor riesgo de contraer la enfermedad que ha enlutado a miles de hogares no sólo en Acapulco, sino en todo Guerrero, que permanece en semáforo epidemiológico rojo.

Sociedad Paciente 95 | A Adriana le preocupa contagiarse en el transporte público

He optado por seguir los consejos de un amigo médico que me recomendó tomar vitaminas combinadas con complejo B, C y Zinc, además le agregué Ivermectina, medicamento que me costó mucho trabajo conseguir porque ahora te piden receta médica pues algunos doctores la usan para tratar el coronavirus.

Siento que en un rincón de mi casa tengo una pequeña farmacia con tanto medicamento, pero todo es para prevenir, la verdad tengo miedo a enfermarme de Covid-19.

▶️Cinco cosas que debes saber sobre la vacuna anticovid de AstraZeneca-Oxford



Otra cosa que me causó ansiedad fue que en el trabajo de mi esposo varios de sus compañeros se han enfermado por ser un lugar cerrado. La mañana del lunes me comentó que se haría la prueba rápida del Covid-19.

Ese día se fue muy temprano y tanto él y yo, estuvimos un poco preocupados por los resultados, pero después de recibir una llamada alrededor de las 16:00 horas, antes de empezar a comer, le dijeron que salió negativo.

Si mi esposo hubiera salido positivo, entonces me hubiera hecho también la prueba rápida. Y, si mis resultados hubieran sido positivos, entonces sabría que me pusieron placebo y no la vacuna de CanSino contra Covid-19.

▶️Conoce los otros medicamentos "promesa" contra el Covid-19



La noche del martes fue complicada para dormir, una comezón intensa de la nariz me ocasionó congestionamiento nasal, un ataque de estornudos y me costaba trabajo respirar, pero todo eso fueron los síntomas de la alergia habitual que sufro.

Estamos a mitad de semana y ya quiero que termine, a veces todo pasa en un día. Durante la madrugada prepararé una cucharada de Vick Vaporub y agua caliente para inhalar el vapor y tranquilizarme un poco.

El martes, mi casa se convirtió en un caos por una fuga de agua en la cocina y la humedad aumenta mis alergias. Fue cuando más extrañé a mi papá, pues él todo me solucionaba.

Sociedad Paciente 95 | Superé la gripe y ahora sigo cuidados: Adriana

▶️Concentradores de oxígeno caseros para Covid-19, inefectivos y peligrosos



Dos días después aún no he podido reparar el problema por el riesgo de meter personas extrañas y no saber que tienen Covid-19, sin embargo, contraté a un plomero al que le pedí ingresar a la casa con cubrebocas al mismo tiempo que le ofrezco gel antibacterial.

Aunque no fue fácil hallar uno, pues a pesar de que todo el tiempo escucho que la gente se queja de no tener trabajo a causa de la pandemia, tres plomeros se negaron a prestar el servicio urgente el martes y fue hasta el miércoles que uno acudió, pero cobrando hasta mil pesos por cambiar la tubería de PVC de un filtro de agua.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Explote en llanto, pues fue cuando más sentí lo mucho que me hace falta mi papá. Él no ponía pretexto a nadie que le pidiera un trabajo de plomería y no cobraba caro, a veces sólo pedía para su cerveza.

Mi padre siempre lo recuerdo como un hombre trabajador y que sí sabía hacer bien las cosas.

Te recomendamos ⬇️

Sociedad Devuelve tu tanque y regala vida a pacientes con Covid-19

CDMX Los 55 puntos autorizados para la venta y recarga de oxígeno medicinal en CDMX

Finanzas Profeco detectó mil 200 perfiles de Facebook que cometen fraude con oxígeno medicinal