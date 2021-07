Padres de niños con cáncer protestan contra Gatell por falta de medicinas en Cancún

Cerca de 50 padres de niños con cáncer protestaron esta tarde en la céntrica glorieta de “El Ceviche”, para exigir que se ponga fin al desabasto de medicamentos oncológicos.

Deploraron los dichos del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, quien tachó a estos inconformes de “golpistas”.

Vestidos de negro y portando cartulinas predominantemente de este color, los padres, acompañados de varios niños, enarbolaban mensajes en inglés y español, denunciando la falta de acceso a quimioterapia, además de leyendas como “el cáncer no espera”, “aquí no hay 20, somos más” y “el cáncer de mi hija no es una telenovela”.

Evelyn Dzib Echeverría, presidenta de la fundación Aitana, señaló que en Quintana Roo ya existía inconformidad por la falta de medicamentos, que tiene que ser suplida por compras de esta asociación, pero fueron los dichos del subsecretario de Salud, en una entrevista en días pasados, los que detonaron la decisión de manifestarse, al igual que hacen hoy en otros puntos del país.

“Sí existe el desabasto, pero es variado, a veces tienen un medicamento y otros días hay otros. Nosotros como asociaciones apoyamos con la compra de medicamentos, para ‘tapar’ lo que el gobierno no cumple”, señaló, añadiendo que esto se agrava porque muchos fármacos aumentaron de precio en hasta un 1000%.

En Quintana Roo, señaló, el año pasado murió un joven de 17 años de un cáncer tratable, que avanzó debido a la falta de medicamento, caso que fue muy comentado y que generó mucho enojo.

Rechazó que sean utilizados por grupos opositores para atacar al gobierno, ya que nadie permitiría que se aprovecharan de la enfermedad de sus hijos. La acusación es dolorosa, pues ellos solo solicitan los medicamentos necesarios para preservar la vida de sus retoños.

“¿Cómo vamos a golpear? Señalamos una carencia; ¿por qué no resuelven en lugar de atacar?”, se quejó.

Sobre el donativo de varios millones de pesos en medicamentos contra el cáncer, efectuado por el Gobierno del Estado, la activista dijo que la explicación oficial es que eran para el Hospital Oncológico de Chetumal, que al ser convertido para la atención de COVID-19, se hicieron innecesarios.

“Lo que no se entiende es que si las personas que iban a entrar al Hospital de Oncología, debieron ser derivados a Mérida o Campeche, entonces allá hubieran mandado los medicamentos”, dijo. “Es muy frustrante que no se enviara a donde hay necesidad, porque sí hay desabasto”.

Humberto García, padre de un niño con cáncer, actualmente en proceso de observación, exigió la renuncia de López-Gatell Ramírez por sus hirientes comentarios, que demuestran que en lugar de ser un garante de los servicios de salud en el país, prefiere ignorarlos.

Negó que sean “solo 20 inconformes” y señaló que hay muchos que no acuden a manifestarse por estar atendiendo a sus hijos, obteniendo recursos para su tratamiento, o con temor de ser reprimidos.