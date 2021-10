Pagan a maestros de Michoacán con dinero de 2022

MORELIA. Con recursos extraordinarios y adelanto de participaciones federales correspondientes a 2022, en esta semana se estarán completando los pagos pendientes con el magisterio michoacano, aseguró el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Alrededor de mil 500 millones de pesos se estarían dispersando para pagos de nóminas pendientes del Gobierno de Michoacán, como es el caso de los maestros y los trabajadores del estado.

Sociedad Gobierno iniciará el pago de adeudos a maestros en Michoacán

El gobernador aseguró que entre hoy y el sábado estarán depositando los pagos pendientes de las seis quincenas atrasadas, así como la segunda del mes de octubre,.

Explicó que además se tiene proyectado, para este viernes, hacer el pago de bonos atrasados correspondientes a este año.

Ramírez Bedolla consideró que ante el pago de 100 por ciento de los adeudos con el magisterio, “lo lógico es que el próximo lunes se reactiven las clases para todos los estudiantes en el estado”.

El gobernador señaló que pagarían las quincenas pendientes de agosto, septiembre y la que va de octubre, así como los bonos correspondientes a 2021.

Para este año, dijo Ramírez Bedolla, están garantizados los pagos para los maestros de todos los niveles, para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el Poder Judicial y el Congreso de Michoacán.

El gobernador de Michoacán puntualizó que se están considerando los pagos de nómina, así como los aguinaldos para el cierre de 2021.

“No será fácil, pero es un hecho” expresó el Jefe del Ejecutivo en el estado, tras mencionar que en el caso de la Universidad Michoacana, la federación aportará 380 millones de pesos para los pagos de nómina", explicó Ramírez Bedolla.

Se tendrá el apoyo del Gobierno federal respecto al recurso que se requiere en la universidad estatal.

Ramírez Bedolla puntualizó que el Gobierno estatal aportará 50 por ciento y el federal dará el otro 50 para que la UMSNH pueda cerrar el año sin pendientes financieros con el personal de la institución de educación superior.

UN ARMA DE DOBLE FILO

El presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales (ANEFAC) Delegación Michoacán, Javier Eliott Olmedo, consideró que el adelanto de participaciones se pueden ver desde dos ángulos respecto al manejo financiero que está eligiendo el Gobierno estatal para saldar adeudos.

Uno de estos aspectos es positivo, y se relaciona con el cumplimiento de los compromisos de la administración estatal.

Sin embargo, por el otro lado, este adelanto va a impactar en los ingresos fiscales del año 2022, ya que al haber sido adelantado quedará un hueco en las finanzas públicas del año siguiente, advirtió Olmedo Castillo.

“Creo que el problema de los ingresos del Estado no se va a resolver con anticipos o con adelantos sino con una programación adecuada del gasto, sobre todo suprimir aquellos rubros y gastos que no son esenciales para el Gobierno, como por ejemplo el no uso del helicóptero, ya anunciado por el gobernador”.

Sugirió que también se revise el tema de la contratación de personal extraordinario, así como el cierre de oficinas o áreas del gobierno que pueden suprimirse, e incluso el recorte de más gastos. Con información de Gabriela Serralde