Panteón Forense de Hidalgo supera su capacidad; hay 272 cuerpos sin identificar

En breve, un total de 231 cadáveres y osamentas, 30 fetos o productos en término, y 11 segmentos corporales; en total 272 cuerpos, la mayoría en calidad de desconocidos, serán trasladados al Centro de Identificación Humana de la Procuraduría de Justicia, mejor conocido como Panteón Forense, en Hidalgo, anunció el procurador del estado, Alejandro Habib Nicolás.

Explicó que será antes de marzo de 2022 cuando comenzará a migrar "de manera ordenada", respetando el tema legal de derechos humanos del manejo adecuado de cadáveres, "espero que a principios de abril hagamos la migración de los primeros cadáveres, porque es un tema complicado, como legal, como de salud, tenemos que dar el manejo adecuado".

Recordó que la finalidad del panteón es albergar de manera provisional los restos mortales de quienes fallecieron y que por alguna razón no han sido identificados.

Detalló que en cámara fría del Servicio Médico Forense se tienen 272 cadáveres, de los cuales 116 cuentan con perfil genético, 26 muestras están en proceso de análisis, en 60 casos no se tienen muestras tomadas, en 50 no se cuenta con información.

Asimismo, en la osteoteca hay 91 restos; 80 son restos óseos, dos restos óseos no humanos, seis restos históricos; tres restos óseos resguardados en genética.

Habib Nicolás comentó que el panteón forense está calculado para 180 cadáveres, y se analiza la posibilidad de una tercera etapa para ampliarlo, no obstante, insistió en que el resguardo es temporal y puede que haya identificaciones y se van liberando espacios.

El procurador del estado explicó que de los cadáveres puede ser que haya algunos no identificados, que son la mayoría, pero puede ser que haya cadáveres que hayan sido identificados y no reclamados por sus familiares. "Suele pasar que los propios familiares no lo reclamen y no hagan los trámites correspondientes".