Papá de Yolanda Martínez se reúne con gobernador de NL; acusa retraso en su búsqueda

El papá de Yolanda Martínez, la joven de 26 años que está desaparecida desde el 31 de marzo en Nuevo León, se reunió con el gobernador Samuel García, luego de que hace una semana se manifestara frente al Palacio de Gobierno para exigir que se atendiera el caso de su hija.

Yolanda Martínez, de 26 años de edad salió a buscar trabajo el 31 de marzo y desapareció; sin embargo, la Fiscalía de Justicia perdió dos semanas ante de iniciar con la búsqueda, acusó Gerardo Martínez, padre de la joven.

La semana pasada Martínez protestó frente al Palacio de Gobierno estatal para exigir que también se le diera atención a su caso, y que las autoridades no sólo se centraran en casos que se posicionan en la discusión pública, como ocurre con el feminicidio de Debanhi.

Este jueves fue recibido por el gobernador, quien le ofreció apoyo y mostrarle los avances de las indagatorias, pues existe una denuncia al respecto.

Martínez asegura que se perdieron dos semanas antes de buscar a Yolanda porque la autoridad afirmaba que la mayoría de las mujeres se van de casa por desacuerdos familiares.

"Por dos semanas no me pusieron atención al caso, pero como ya pasaron los días ya me van a apoyar las autoridades de Gobierno, así lo expresé yo con el gobernador, esas dos semanas, sí lo veo que es negligencia de la Fiscalía", dijo al salir de la entrevista.

El papá de Yolanda, su familia y amigos, siguen en la búsqueda en la zona de la colonia Peñón Blanco, en el municipio de Guadalupe, donde hay testimonios de que fue vista.

El 31 de marzo Yolanda acudió a casa de su abuela en la colonia Constituyentes de Querétaro en el municipio de San Nicolás de los Garza, y una cámara de una casa atestigua que caminó por esas calles.

Después no se supo de ella, aunque la familia recibió llamadas de que había sido vista después en Guadalupe, donde las autoridades han realizado búsqueda.

El gobernador Samuel García informó que ya tienen una ficha de avances que compartiría con el padre de la joven.