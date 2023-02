Paros y amparos frenan obras del Tren Maya en Quintana Roo

Ante los paros escalonados de trabajadoras y trabajadores del Tren Maya en los tramos 4 y 5 del Tren Maya en Quintana Roo, quienes denuncian explotación, maltrato y falta de pago, así como a las suspensión otorgada por un juez de Distrito de Yucatán en el trazo que va de Cancún a Tulum, militares, empresas de seguridad privada y hasta los propios ingenieros de obras, se oponen a que se hagan fotos de los trabajos y conflictos al interior de la obra.

Mujeres que trabajan en la obra del Tren Maya, como “bandereras” denunciaron que son explotadas con horarios de 12 horas y que sus sueldos semanales llegan incompletos, por lo que ha realizado paros escalonados para exigir se le pague completo.

“Recibimos solo 2 mil 800 pesos y con domingo son 3 mil 700 y nos dieron solo 3 mil 200, yo doblé turno de noche 24 horas y no me los pagaron, nos arriesgamos atravesándonos en la cara de los carros y los que levantan basura ganan más, no es justo” denunció una de las trabajadoras.

Son 8 horas trabajo y trabajamos 12 horas, nos quitan 600 pesos, estamos decididas a hacer huelga si no nos pagan completo, dijo otra de las inconformes.

El jueves hicimos un paro que duró tres horas, porque abusan de nosotras, los ayudantes ganan 3 mil 200 y a nosotras nos dan 2 mil 800 por trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche, lo que no es justo, explicaron las denunciantes que omitieron sus nombres.

Además, señalaron, “Tenemos mala alimentación, dos comidas al día, pero solo con proteína de huevo y frijoles, que se agrian con las altas temperaturas”.

De igual forma externaron su inconformidad contra su sindicato que no las protege, el cual les descuentan 160 pesos semanales y las jornadas son de 12 horas al día.

Por otro lado, y pesar de que un Juez de Distrito del Juzgado Primero de Yucatán, concedió una nueva suspensión definitiva al Tramo 5 Sur y Norte del Tren Maya, cuyo trazo suspendido va de Cancún a Tulum en Quintana Roo, las obras siguen su curso.

Amenazas y agresiones a la prensa

Ante estas irregularidades, la empresa Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y militares que construyen puentes, terraplenes y la red ferroviaria en este tramo ha dispuesto un dispositivo de seguridad con militares, guardias de seguridad privada e ingenieros de obra, para impedir que la prensa haga fotos de los trabajos y de los conflictos laborales que enfrentan con los trabajadores.

En el tramo 5 norte, sobre la llamada Ruta de los Cenotes, dos reporteros Víctor Flores de “El Sol de México” y Miguel Avendaño de “Reporte Maya fuimos intimidados, agredidos por militares y guardias de seguridad para impedir nuestro trabajo periodístico.

“No puede tomar fotos, no puede pararse aquí, estas son obras de seguridad nacional”, dijo un primer obrero” con chaleco antirreflejante y bandera roja, quien custodiaba la entrada a la obra, mientras que pedía la presencia de guardias armados para que nos desalojaran.

“Respeto su trabajo, respete el mío, no estoy cometiendo ningún delito” respondí a quien trató de impedir nuestro trabajo, mientras que era obligado a pararme a un costado de mi automóvil.

“Segundos después se integró al interrogatorio otro individuo quién espetó: “Yo también soy periodistas, muéstreme su acreditación, esta es una obra de seguridad nacional, no pueden estar en esta zona, por seguridad no se permite tomar fotografías”, dijo con voz autoritaria un sujeto de baja estatura que en el chaleco que portaba se podía leer en su costado derecho “LIC. CARILLO” y en el izquierdo “AGRUPAMIENTO DE INGENIEROS FELIPE ÁNGELES”.

A la par del “Licenciado Carrillo” se sumó un elemento con vestimenta militar al tiempo que cortaba cartucho de su arma larga: “No busquen problemas, retírense por su seguridad”, decía al tiempo que realizaba amagos con su arma, mientras que sus compañeros solicitaban refuerzos: “Tenemos un problema de seguridad, manden elementos, manden elementos, alerta de seguridad”, decía a través de su radio de comunicación.

El militar que minutos antes que había cortado cartucho de manera intimidante portaba en el lado derecho su apellido “CHABLE”, que a una señal, hacía un cobertizo improvisado con palmas y cartones donde encontraba un grupo de “trabajadores”, solicitó ‘apoyo’, moviendo su arma hacia los dos reporteros, una señal para que fuera atacado.

En instantes un hombre de playera negra, pantalón de mezclilla, botas industriales, rapado a piel y tatuajes en la cara se sumó a la censura: “Qué mi jefe, le pego sus "''''', le pongo en su madre, le damos pá bajo…” “No, no, no, cálmense”, gritó el “Licenciado Carrillo”, al tiempo que optamos por retirarnos por motivos de seguridad, mientras nos tomaban fotografías y video.

“La libraron, ese que les quería golpear, es el comandante de la ‘maña’, es el que vende droga con la complacencia de los militares y los de seguridad, mejor retirense, aún es temprano, si no, los van a tabletear, como lo hacen”, sugirió un líder de un grupo de obreros al llegar a la entrada del poblado Leona Vicario…”Por radio nos enteramos de la bronca, mejor le mandamos las fotos y los detalles de la ‘rasurada’ que le pegan a nuestro salario”, aseguraba el denunciante.

Las obras del tramo cinco del Tren Maya, entre Playa del Carmen y Tulum, continúan a pesar de los problemas legales relacionados con un par de juicios presentados por Grupo México y Acciona Infraestructuras, de los amparos y paros laborales de los obreros.