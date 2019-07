Pasado y presente se funden en el Archivo Histórico del Edomex

TOLUCA.- Con un acervo que supera los 20 millones de documentos, el Archivo Histórico del Estado de México es punto de encuentro entre el pasado y el presente, define su director, Gabino Santana Moreno.

También considera que es punto esencial para reflexionar y analizar lo que tenemos actualmente y cómo se ha construido el presente desde el pasado.

Este archivo está considerado punta de lanza y ocupa el segundo lugar nacional en el ámbito de la tecnología y de la digitalización sistemática y efectiva; además se ubica en el lugar 22 a nivel internacional en archivística y tecnología de la información.

El acervo documental inicia con un despacho de la Real Audiencia de México y de las Alcaldías Mayores del siglo XVI y se refiere a una Merced de sitio de ganado mayor a favor de Sebastián de Cuéllar Verdugo fechado el 2 de octubre de 1542, el cual está firmado por el virrey don Antonio de Mendoza, era una cédula que funcionaba como título de posesión para que el beneficiario pudiera desarrollar actividades productivas; así como otro correspondiente a la Sala del Crimen de la propia Audiencia, iniciado el 13 de marzo de 1783.

“Son los dos documentos que dan origen y auge a este Archivo Histórico del Estado de México, el cual se creó el 27 de abril de 1987 para preservar la historia de la entidad y de la administración pública estatal”, refirió.

PERFIL DIVERSO

El perfil de las personas que acuden a realizar consultas al Archivo Histórico del Estado de México es cada vez más diverso, aunque se mantienen en primer lugar quienes realizan investigaciones para tesis de licenciatura, maestría y de doctorado, pero también especialistas interesados en evitar que se pierda la identidad de los mexiquenses.

En este caso, Gabino Santana citó un estudio realizado por arquitectos para conocer cómo el paso del tiempo ha provocado la pérdida de las casas antiguas en Toluca, aquellas donde las familias se preocupaban por tener un patio central para que niños y grandes realizaran actividades y fortalecieran sus lazos.

“Nuestro objetivo en el Archivo Histórico no es tener resguardados los documentos, sino difundirlos a través de conferencias, de exposiciones documentales, de pláticas y asesorías, sobre todo ahora que los jóvenes, con la tecnología que tienen a su alcance bajan y consultan información que muchas veces no es real, no tiene sustento científico o documental que la apoye.

“La digitalización es una forma de acercarlos a este acervo, para que conozcan sus raíces y fortalezcan su identidad como parte de una sociedad con historia con memoria de la historia. El Archivo Histórico es, finalmente, un lugar donde se resguarda la historia viva”, dijo.

ÁREAS

Entre sus áreas se encuentran la del Archivo expedientable, la cual se integra por la documentación generada por la administración pública estatal y cuenta con 16 fondos, 15 colecciones con fechas extremas de 1542 y la más reciente data de 1991.

La Mapoteca reúne el acervo cartográfico y se integra de mapas, planos y croquis; la Fototeca resguarda imágenes relacionadas con la historia de la entidad y se integra por dos fondos documentales y ocho colecciones integradas por fotografías de diferentes formatos y negativos, testigos de la obra pública desde la administración de Alfredo del Mazo Vélez en 1945.

Cultura Biblioteca Vasconcelos reabre sus puertas este domingo

Se resguardan también los Fondos documentales de los municipios mexiquenses, el Fondo Económico y las colecciones Filiberto Navas, Rumbo, El Noticiero, Gobernador del Estado de México, Presidentes de la República Mexicana y Haciendas del Estado de México.

El área de Biblioteca es fundamental para los investigadores, el cual se integra por 13 mil volúmenes, Gacetas y publicaciones periódicas que respaldan la investigación histórica con temas relacionados con el país, el estado y América Latina; así como los Fondos Hemerográficos estatal y nacional.

El área de Consulta Digital, inaugurada en 2011, es fundamental para evitar que se toquen los documentos.