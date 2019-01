Periodistas exigen al gobierno de Veracruz no más impunidad ni simulaciones

Veracruz.- No queremos más simulaciones ni más impunidad en los casos de los compañeros asesinados u desaparecidos, expresó la reportera Norma Trujillo, junto con algunos otros reporteros en el evento que organizó el gobernador del estado Cuitláhuac García Jiménez para celebrar el Día del Periodista en en patio central de palacio de Gobierno.

Refirió que el esquema de la Comisión Estatal de Apoyo Periodistas (CEAP) no ha funcionado, porque no han habido orden ni tampoco se ha dado la protección necesaria a los periodistas que hoy ya no están.

Pero además indicó que desde sus órganos internos de la CEAP desaparecieron áreas y es por ello que no pueden avalar que se destinen recursos desde el gobierno, pues un periodista debe ser independientemente del estado. Señaló que no se pueden implementar premios cuando no se han resuelto los casos e indicó que eso no se puede dejar a la deriva.

Si dejamos esto seguirán ocurriendo crímenes, nuestra lucha es en defensa del periodismo... Hay muestras de ellos y no estamos conformes con estos premios, no estamos conformes con la CEAP.





Gobernador ofrece respaldo a familiares de periodistas asesinados y desaparecidos

Luego de leerse los nombres de los periodistas que han sido asesinados en Veracruz sobre todo de 2011 a la fecha y guardar un minuto de silencio por los periodistas desaparecidos, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García, Jiménez se comprometió a intervenir para que se agilicen las investigaciones.

Sin embargo, en el caso de los periodistas desaparecidos aseguró que se hará todo los necesario para saber dónde están y que los culpables estén tras las rejas.

Aseguró a los familiares de desaparecidos que habrá de respaldarlos y apoyarlos en incluso se comprometió para hablar con el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en Veracruz, para ver en qué van los casos.

Además, indicó que urge que las fiscalías especializadas investiguen el caso de periodistas desaparecidos, pues los casos no se pueden quedar guardados.