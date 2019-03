Pescadores reclaman apoyos a López Obrador

SAN LUIS RÍO COLORADO.- Pescadores del Golfo de Santa Clara solicitan consentimiento a las autoridades en materia de regulación pesquera e inspección y vigilancia, a fin de que permitan continuar la extracción de productos sin sobresaltos, debido a que no existe en la comunidad otra fuente de ingresos.

Lo anterior en torno a la declaración hecha por el subdelegado de Pesca en Sonora, Juan Pablo Miranda Verduzco, en relación a que no se permitirá la legitimación de chano y otros productos que son pescados por los golfeños, luego de la captura ilegal de aproximadamente 160 toneladas de chano.

Miranda Verduzco comentó que buscan contener el “blanqueo” del producto a través de la aplicación de una doble revisión de documentos en la Oficina de Pesca de Puerto Peñasco e indicó tener conocimiento de lo ocurrido el pasado sábado en el golfo de Santa Clara y San Felipe, Baja California, donde pescadores de ambas comunidades salieron a capturar a pesar de la veda y la prohibición en el uso de redes de enmalle.

Ante la posibilidad de que dicha producción se legitime a través de permisos de pesca de rocaportenses, el funcionario dijo que están conscientes del escenario y tomarán acciones preventivas.

PIDEN CONSIDERACIÓN

Andrés González López, con 20 años dedicado a la actividad, indicó que el poblado ribereño no tiene otra forma de vida más que el aprovechamiento de los recursos del mar, por lo cual están obligados echar mano de ello.

“Le he dicho muchas veces a los distintos funcionarios que han pasado por el gobierno federal que busquen alternativas para nosotros, aquí no hay mas que pescar, no hay maquilas, no hay acuacultura, no existe el comercio”, expresó.

“Los pescadores organizados no sacamos totoaba, ese sí es un delito grave, sólo pedimos nos permitan pescar”, expresó.

González López aseguró que es injusto llamar al chano producto ilegal cuando el gobierno no proporcionado formas honestas de vida para la gente luego de casi cuatro años de veda.

Ayer, durante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a San Luis Río Colorado, decenas acusaron la entrega de apoyos de manera inequitativa para los pescadores, que desde la aplicación de la veda ha desprotegido al sector pesquero.

“El apoyo será sin intermediarios, nada de favorecer a los afiliados a ciertas agrupaciones, eso se acabó, el apoyo va a ser directo al beneficiario", expresó López.