Pese a reticencia de Aureoles, Federación construirá una planta agroindustrial en La Huacana

LA HUACANA. En El Cháuz, en La Huacana, Michoacán, y pese a la reticencia pública al diálogo con autodefensas o civiles armados del gobernador de la entidad, Silvano Aureoles, el gobierno federal, junto con empresarios y representantes de policías comunitarias, colocó la primera piedra de la planta agroindustrial con la que se busca detonar la economía regional a través de la creación de mil empleos.

En el poblado donde apenas en mayo un grupo de militares fue detenido y desarmado, en protesta por un decomiso de armas hecho por el Ejército, ayer rodeados de seguridad entre policía municipal y comunitarios, algunos todavía uniformados con la leyenda “Mando Único” y con armas largas, el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, comentó que “las mejores armas son las palas para construir y ser el mejor elemento para combatir la inseguridad”, al reiterar que no habría ningún tipo de diálogo con criminales.

Previamente, Aureoles reprochó por ser notificado de última hora sobre la visita del subsecretario. “En Michoacán no hay autodefensas, hay líderes que se dicen llamar autodefensas pero son líderes de criminales. Es una estrategia unilateral porque no me avisó de que venía”, aseguró el mandatario michoacano.

“No debemos estigmatizar a los pueblos de Michoacán y de México”, expresó el exvocero de las autodefensas y actual subdelegado médico del ISSSTE en el estado, José Manuel Mireles Valverde, quien criticó la postura del mandatario.

“Yo pienso que anda un poquito mal informado, nada más, está mal informado”, señaló frente a lo que calificó como especulaciones sobre reuniones con supuestos criminales luego de las declaraciones de Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación, a propósito del plan de pacificación a replicarse en otras entidades.

Al evento una decena de autobuses trasladó a los más de cien asistentes, desde niños hasta personas de la tercera edad provenientes de municipios como Lázaro Cárdenas, Múgica, Apatzingán y Ario de Rosales, con quienes Peralta y Mireles recorrieron el recinto donde aguardaba una exhibición con la diversidad de productos de la región.

Además, el presidente municipal, Jesús González Flores, urgió a Peralta Saucedo a la instalación de una universidad pública en La Huacana, pues dijo que “es el modelo para la pacificación”, sobre lo que Mireles Valverde abundó al mencionar: “No somos gente violenta, somos quién ama la paz”, y adelantó que además de la Universidad de la Tierra Caliente también sería construido en dicho espacio el primer cuartel general de la Guardia Nacional.

Alberto Ochoa, representante de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), refirió que en dicha localidad al sur de la entidad “hay gente que puede crecer hasta dónde quiera”, lo cual “se logrará quitando el paradigma de inseguridad”.

No obstante, en La Huacana se dieron cita tres los funcionarios estatales, los secretarios de Gobierno, Carlos Herrera Tello; de Desarrollo Económico, Jesús Melgoza Velázquez, y de Desarrollo Rural y Agroalimentario, Rubén Medina Niño.