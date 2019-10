Pide ayuda secretario de Simojovel retenido

TUXTLA GUTIÉRREZ. El secretario municipal de Simojovel, César Hernández Pérez, retenido desde el pasado lunes por habitantes de Pueblo Nuevo Sitalá, pide ayuda al gobierno del estado para obtener su libertad; afirma que se le agota la paciencia y que, a pesar de estar bien atendido por los compañeros del poblado, ya desea su pronta liberación.

A través de un video, el funcionario municipal pide al gobernador Rutilio Escandón Cadenas que instruya al secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, y al fiscal general del estado, Jorge Luis Lláven Abarca, procedan a liberarlo; el ayuntamiento de Simojovel, que preside Viridiana Sánchez Hernández, ha desistido de la demanda y otorgamiento de perdón a los habitantes de la comunidad que fueron detenidos.

Hernández Pérez, desde la comunidad Pueblo Nuevo Sitalá, demanda la libertad de los indígenas detenidos originarios de esa comunidad, “ese es el favor que solicito para que haya pronta solución, en caso mío, como secretario general, el tiempo se me está agotando, la paciencia se me está agotando, no estoy en mi casa”.

El pasado lunes, indígenas de la comunidad Pueblo Nuevo Sitalá, del municipio de Simojovel de Allende, armados con palos, machetes y piedras pretendieron secuestrar al síndico Gilberto Martínez Andrade, en la plaza central, sin embargo, fue rescatado por la policía municipal, pero privaron de su libertad al secretario municipal, César Hernández Pérez y a la regidora Manuela Cruz Pérez. Durante los disturbios siete personas resultaron heridas, cuatro de ellas con armas de fuego.

Los manifestantes demandaban a la alcaldesa obras de agua potable, viviendas y caminos, al no encontrarla en la presidencia municipal, se generó mayor molestia y se enfrentaron con elementos de la policía municipal.

La presidenta municipal informó que la retención de la regidora y del secretario municipal era en reclamo por la terminación de un puente y la construcción de viviendas en esa comunidad que, expuso, se harían el próximo año.

El síndico Gilberto Martínez Andrade rechazó que los hechos tengan que ver con incumplimientos del cabildo y pidió la aplicación de la ley en contra de los responsables de los hechos violentos, en tanto elementos de las fuerzas federales de seguridad tomaron el control de la cabecera municipal y resguardar la alcaldía.

La Fiscalía General del Estado tiene una carpeta de investigación por los hechos violentos ocurridos en Simojovel de Allende, donde, para garantizar el orden público, a esa cabecera municipal fueron desplegados policías estatales, ministeriales y elementos de la Guardia Nacional.

En el municipio se instaló la coordinación de una Base de Operaciones Mixtas para garantizar el orden y la paz en la región, deslindar responsabilidades y que no haya impunidad.