Piden a FGE comprobar que feminicidios en Chihuahua fueron por crimen organizado

Luego de que el fiscal General, Roberto Fierro Duarte, asegurara que los asesinatos de Tania y Nohemí en Ciudad Juárez, Chihuahua, están relacionados con la delincuencia organizada, la Red Mesa de Mujeres pide el funcionario ahora demuestre lo señalado.

Yadira Cortés, representante de este organismo, indicó que esperaban que las investigaciones comprueben esto que se dice y que sean justas, apegadas a derecho y apegadas a la ley, para encontrar justicia para ellas y su familia.

"Que las indagaciones puedan comprobar esto que se dice, nos parece un poco rápido arrojar información así, sin embargo pues bueno, los elementos debería de tener el Fiscal para hacer pública está información", dijo.

Recalcó que al decir algo así, se etiqueta y se estigmatiza a las familias y las víctimas, complicando aún más la situación.

Agregó que ellas y el Movimiento de Mujeres de Ciudad Juárez estarán muy al pendiente de este caso, para que se dé el acceso a la justicias a las víctimas y a la familia, sobre todo que la situación de prevención esté presente.

"No queremos ni una más Tania, no queremos ni una más Nohemí, no queremos ninguna mujer asesinada en esta ciudad", finalizó.

Publicado originalmente de El Heraldo de Juárez