Pipa se queda sin frenos y se impacta contra 4 autos en Tlalnepantla

La mañana de este miércoles una pipa se impactó contra cuatro coches sobre la avenida Acueducto de Tenayuca, esquina Xóchitl, en la colonia San Bartolo Tenayuca, en Tlalnepantla, Estado de México.

Presuntamente, la pipa cargada con aproximadamente 10 mil litros de agua se habría quedado sin frenos, lo cual ocasionó una enorme fila de vehículos y tránsito complicado en la zona.

Foto: Claudia Terrón | El Sol de Toluca

Tras varias llamadas de auxilio, los servicios de emergencia laboraron en la zona para el retiro de los vehículos particulares y de la pesada pipa.

Conductor de una pipa que transportaba 8 mil litros de agua se quedó sin frenos y se impactó contra 4 autos sobre Acueducto de Tenayuca en el semáforo de la calle Xóchitl en la colonia San Bartolo Tenayuca en #Tlalnepantla. Por fortuna no hubo heridos. #Edomex. pic.twitter.com/sdeh39ulGH — Isidro Corro (@isidrocorro) May 24, 2023 La mañana de éste miércoles, una pipa que transportaba agua chocó contra varios vehículos luego de quedarse sin frenos sobre la Av. Acueducto de Tenayuca, a la altura de la colonia San Bartolo Tenayuca en Tlalnepantla. pic.twitter.com/E248E5B0az — ApoyoVial (@InfotrafficMX) May 24, 2023

Asimismo, autoridades municipales habían pedido a los conductores no circular por la zona del choque ante las obras por el retiro de la pipa.