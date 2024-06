Playas de Coatzacoalcos, en la mira de autoridades y ambientalistas

Coatzacoalcos; Ver.- Las playas de este municipio han estado en la mira de las autoridades sanitarias y ambientalistas debido a la constante contaminación por la descarga de aguas negras y el poco cuidado a la limpieza de la zona.

Desde hace más de una década ambientalistas y pobladores han denunciado la suciedad en esta playa, la cual es un referente en Veracruz debido a que cuenta con puerto, el cual fue creado por decreto federal el 8 de octubre de 1825.

Ante ello, en febrero pasado el ayuntamiento de Coatzacoalcos, en voz de la directora de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (Cmas), Hildeliza Díaz Calafell, aseguró que se pondría en marcha el funcionamiento de dos cárcamos residuales, además de lograr la rehabilitación de la segunda sección de la planta de peloteros.

En ese entonces se señaló que dicha acción permitiría retirar las aguas residuales de la zona de playas, además, de que desde el centro se bombea para evitar que llegue agua de las cloacas al mar.

Sin embargo, reconoció que la “problemática son los colectores que ya son muy viejos y por esto colapsan en distintos puntos de la ciudad”.

Apenas el año pasado el alcalde de Coatzacoalcos, Amado Jesús Cruz Malpica, anunció el cierre de descargas de aguas negras al mar desde el centro de la ciudad hasta la colonia Playa Sol.

Las playas de Coatzacoalcos están en la mira de autoridades y ambientalistas por sus niveles de contaminación. | Foto: Ilustrativa Victoria Razo / Cuartoscuro.com

Afirmó que dicha acción permitiría cambiar la imagen de este espacio público y representaba un avance de la ciudad, previo al desarrollo económico y de infraestructura que va a generar el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

“Estas descargas equivalen a unas 150 pipas de aguas pestilentes que eran lanzadas al mar de manera diaria y que por años estuvieron escurriendo sin tratamiento alguno, pero ahora con la reactivación de la planta de tratamiento ya no se vierte, estamos trabajando en la limpieza del mar porque buscamos incrementar la llegada de turistas locales, nacionales e internacionales”, expuso.

En marzo pasado la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) realizó un estudio a 31 playas de Veracruz, incluida la de Coatzacoalcos, con el cual se determinó que están libres de contaminantes que pongan en riesgo la salud de las personas.

La mayoría de las personas que se ven en la playa, los que vienen a bañarse es porque no saben que está contaminada, no tienen idea de lo sucia que está el aguaMauro Vargas, comerciante

La dependencia también descartó la presencia de microorganismos o "marea roja" en estos espacios, lo que permite a los visitantes disfrutar de sus actividades de recreación sin problemas.

Sin embargo, al realizar un recorrido por la zona del bulevar se identificaron descargas de aguas negras y en algunas zonas también se encontró basura.

Afectación al comercio

Mauro Vargas y Joaquín Gutiérrez son comerciantes en la zona de playa, uno tiene un puesto sobre el bulevar, el otro recorre toda el área poniendo a la mano de los clientes alimentos de varios tipos.

Contaminación en playas de Veracruz afecta el comercio. | Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com

Ambos aseguran que la contaminación en las playas no ha cesado, debido a que no se han cerrado por completo los drenajes que llegan al agua salada.

Mauro Vargas dijo ser originario de Puebla, pero tiene más de 20 años radicando en Coatzacoalcos, y asegura que "desde que tengo uso de razón la contaminación existe”.

“La mayoría de las personas que se ven en la playa, los que vienen a bañarse es porque no saben que está contaminada, no tienen idea de lo sucia que está el agua, sí cerraron unos drenajes, pero no todo”, expuso.

Han hecho muchos esfuerzos por limpiar, antes estaba más sucio, pero ahora el agua está mucho mejorReynaldo Martínez, policía turístico

De la misma forma, Joaquín Gutiérrez indicó que a pesar de que los turistas llegan, muchos ya no regresan porque el agua está contaminada.

Comentó que en las temporadas altas, que son las de vacaciones, sí se tiene un crecimiento de visitantes, pero “cuando se dan cuenta de la manera en que está el agua se van”.

Pese a estas opiniones, Reynaldo Martínez, policía turístico, defendió las labores de limpieza que se han hecho en la playa, al afirmar que el agua se ha limpiado.

La contaminación en las playas afecta el turismo de la zona. | Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro.com

“Han hecho muchos esfuerzos por limpiar, antes estaba más sucio, pero ahora el agua está mucho mejor”, expresó.

No obstante, reconoció que la mayoría de personas que se “bañan” en el mar son originarias de la ciudad, quienes “ya están acostumbradas al mal olor”.

Ya no hay pesca

José Luis Ronzón es pescador, pero esta actividad ya no la realiza con constancia en las aguas de Coatzacoalcos porque ya no hay peces y los que hay pueden estar contaminados.

“Ahora yo me voy cada vez que encuentro trabajo en Baja California, allá me contratan en los barcos camaroneros, eso es a lo que ahorita me dedico y me regreso acá cuando no haya jale allá”, expuso.

Ya no es muy común que se hagan actividades de pesca en Coatzacoalcos por los altos índices de contaminación. | Foto: Pedro Valtierra / Cuartoscuro.com

Mencionó que todos los pescadores que se encuentran en el muelle buscan peces por diversión, pues “ya no da para comer”. “Todos los que estamos acá tenemos cañas de pescar, ya no echamos las redes porque no hay más peces y ya no es redituable, algunos ya le buscaron a otro negocio porque necesitan mantener a sus familias”, comentó.