Tragedia ecológica en costas de Paraíso por derrame de combustible

Villahermosa, Tabasco.- Mientras que en el municipio de Cunduacán, la fuga de hidrocarburo proveniente del campo Samaria afecta los cultivos y cuerpos de agua de la zona Cumuapa, en el litoral tabasqueño, una gran mancha de aceite de por lo menos 8 kilómetros afecta las playas del municipio de Paraíso.

A poco más de tres meses de haberse registrado dos derrames de hidrocarburo en las instalaciones de Campo Samaria, en la ranchería Cumuapa segunda sección de Cunduacán, Petróleos Mexicanos (PEMEX) aún no ha resarcido los daños que por contaminación afectan los cultivos y contaminan los cuerpos de agua.

Municipios

Pobladores de la comunidad denunciaron en su momento la sorpresiva ruptura de unas de las líneas que van hacia la batería Samaria-Luna I, esparciéndose sobre los terrenos aledaños grandes cantidades de aceite.

Señalaron que el hidrocarburo se extendió hacia un dren ubicado a un costado de la citada batería y que según puede apreciarse se ha transformado en un “rio negro” causante de la muerte de diversas especies de ese ecosistema como pochitoques, hicoteas y otros quelonios.

De igual forma invadió los sembradíos de limón, naranja, plátano y otras frutas, localizados en las inmediaciones del lugar, ocasionando pérdidas a los campesinos que viven de vender sus productos del campo en mercados de la cabecera municipal y localidades cercanas.

Y es que este incidente afectó al menos unas 40 hectáreas de cultivos. Las plantas se están secando y los frutos se cayeron de las ramas antes de alcanzar la etapa ideal para la cosecha, en tanto los pastizales están secos y los criadores de ganado tienen que mover sus reses a otras zonas.

Foto Carlos Pérez | El Heraldo de Tabasco

Lo peor de todo es que la empresa productiva del Estado poco o nada ha hecho por sanear el arroyo y pagar por las afectaciones generadas por la fuga, argumentando que no está obligado a resarcir daños debido a que el derrame fue provocado por presuntos huachicoleros que abrieron la tubería en busca de combustible.

Derrame en litoral tabasqueño se ha extendido 8 kilómetros

El ayuntamiento de Paraíso reportó de manera preliminar que el derrame de hidrocarburo registrado desde el miércoles afectó una extensión de 6 a 8 kilómetros desde Playa Varadero hasta la comunidad de la Unión primera sección.

De acuerdo al informe emitido por la unidad de Protección Civil de ese municipio fue a las 11 de la mañana cuando comenzó el recorrido en la zona y a las 12 se confirmó la presencia de la sustancia aceitosa en las playas Varadero, Freddy, Sol y Palmar.

Foto Carlos Pérez | El Heraldo de Tabasco

Cierran playas al turismo

Ante esta situación, se determinó cerrarlas a los turistas para evitar alguna intoxicación. De igual manera se dio aviso al gobierno del estado, la Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos.

El documento firmado por Edded Hernández Castillo, director de Protección Ambiental y por Freddy Madrigal Sánchez, coordinador municipal de protección civil, detalla que lo último que señalaron funcionarios de PEMEX es que hasta ayer a las 3 de la tarde no tenían reporte de daño a sus instalaciones.

Según precisó ayer el gobernador Adán Augusto López Hernández, la empresa productiva del Estado no ha confirmado de dónde salió el aceite que llegó a las playas del municipio costero.

Mientras la empresa productiva salió a decir que no es hidrocarburo lo que está arribando al litoral tabasqueño, sino las ya conocidas “chapopoteras”.

Foto Carlos Pérez | El Heraldo de Tabasco

Baja producción pesquera; mueren ejemplares de especies diversas

No obstante, los pescadores de la región aseguran que la actividad ha venido a la baja los últimos días.

Joaquín Madrigal líder pesquero de Paraíso y Centla, apuntó que la presencia de aceite está originando la muerte de peces de diversas especies, así como congresos.

“Principalmente afecta a las larvas de una gran variedad de peces, por lo que bajará en gran medida la producción”, abundó.

Señaló que la gente no ha podido salir a pescar por temor a que sus redes se impregnen de hidrocarburo.

Confirma Gobernador el derrame en playas de Paraíso

Por su parte, el gobernador Adán Augusto López Hernández confirmó un derrame de aceite en las playas de Paraíso, aunque aún no se determina a qué instalación petrolera pertenece.

Sostuvo que, a sugerencia del Instituto de Protección Civil del Estado, se determinó cerrar el acceso al lugar para realizar una labor de remediación en tanto Petróleos Mexicanos aclaraba de dónde salió la fuga de hidrocarburo.

Añadió que por el momento no puede adelantar los daños ambientales o en el sector pesquero, algo que sólo se determinará cuando PEMEX responda sobre el hecho.

“No puedo adelantarme a decir algo al respecto hasta que no tengamos un dictamen de lo que sucedió”, expuso al tiempo de enfatizar que la empresa productiva el país ha venido trabajando en coordinación con el estado y seguramente remediará la situación”, enunció.

En otro tema, hablando también del municipio de Paraíso, dio a conocer que ya se denunció a un "pseudolíder" que encabezaba una protesta de volqueteros que exigían pagos.

Foto Carlos Pérez | El Heraldo de Tabasco

En entrevista, el mandatario estatal detalló que no se le debe a nadie y por lo tanto se determinó proceder legalmente para evitar que se afectaran los trabajos en la refinería de Dos Bocas.

Se trata –dijo- de un pseudolíder que ya se denunció, no voy cómo le apodan, pero él sabe a quién me refiero, me reportan que no se les debe un solo peso, lo que pasa es que siempre hay vivales que quieren cobrar viajes de más o rellenos que fueron a tirar a lugares donde no debieron.

Local

Pemex asegura que no ha habido fuga de plataformas

En tanto, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que en el monitoreo e inspección que realizó en la zona costera por parte de personal especializado no se detectaron indicios de algún derrame por la operación de plataformas petroleras.

En un comunicado se dio a conocer que luego de reportarse la presencia de hidrocarburo en un sector de la playa en la costa del municipio de Paraíso, el personal realizó recorrido de sobrevuelo en el sitio en el cual se encontró residuos de hidrocarburos en una porción acotada en la playa.

Asimismo, refirió que en los reportes de guardia y en los sistemas de registro de incidentes y accidentes no se encontró información operativa que identificara algún evento de este tipo, tanto en plataformas marinas como en embarcaciones y actividades de perforación.

Foto Carlos Pérez | El Heraldo de Tabasco

A decir de Pemex las emanaciones naturales (chapopoteras) son un fenómeno que acontece cíclicamente en la temporada de frentes fríos y nortes que afectan el golfo de México, lo que ocasiona el arribo de hidrocarburo proveniente de esas chapopoteras a las playas de la región.

La empresa socialmente responsable destacó que el Centro de Control de Derrames de Pemex Exploración y Producción, en coordinación con las autoridades locales, ha destinado cuadrillas de trabajadores que apoyarán en la limpieza de la playa afectada en la zona costera de Tabasco.





Con información de Ruth Pérez Magaña