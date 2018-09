Playas preparan la fiesta para el grito de independencia

Para la celebración del Grito de Independencia de este año, los principales destinos de playa del país no esperan una gran afluencia debido a que no habrá puente vacacional al caer en domingo el día feriado (16 de septiembre) sin embargo, el estado veracruzano tiene estrategias para hacer llegar visitantes, y en Sinaloa no se quedan atrás.

En Quintana Roo, el gobierno municipal de Benito Juárez espera al menos unas 10 mil personas para la celebración de las fiestas patrias la noche del 15 de septiembre en la Plaza de la Reforma, frente a palacio municipal de Cancún, que dará el edil Remberto Estrada Barba por última vez en su gestión.

Para ello, el gobierno local dispondrá de un operativo especial de vigilancia que se concentrará en la mencionada plaza y en los alrededores, como en las avenidas Tulum, la Náder y Uxmal, desde la tarde del sábado 15 y hasta entrada la madrugada del domingo 16.

En la celebración se desplegarán fuegos pirotécnicos, por lo que ya trabajan con el Cuerpo de Bomberos, Seguridad Pública y la Cruz Roja para evitar que se tenga algún contratiempo.

Al ser ya plena temporada baja para el turismo, el gobierno de Benito Juárez informó que se espera la llegada de 10 mil personas, en su mayoría, residentes de Cancún.

En tanto que diversos bares y discotecas de la zona hotelera se preparan para la celebración con gente local y el poco turismo que se encuentra en esta ciudad.

VERACRUZ Y BOCA DE RÍO

En el estado veracruzano, la conurbación Veracruz-Boca del Río se prepara para la celebración de la noche de Independencia con sus calles adornadas con los colores verde, blanco y rojo, promociones en sus restaurantes y bares y las fiestas que ofrecerán los ayuntamientos.

En el primer cuadro del puerto de Veracruz, tras la ceremonia del grito se ofrecerá un baile amenizado por el ritmo de la Sonora Santanera.

En los hoteles y restaurantes de la zona conurbada, también se ofrecen promociones especiales para los turistas que deseen pasar la noche mexicana en Veracruz.

Las familias veracruzanas que deseen celebrar su noche mexicana en sus hogares, acompañados de sus amigos y familiares, gastarán entre mil 500 a dos mil pesos, en la compra y elaboración del tradicional pozole, las tostadas de pollo, los totopos, los tamales, el agua de horchata, enchiladas, los accesorios para arreglar la fiesta y si hay bebidas, el costo podría llegar hasta los tres mil 500 pesos.

MAZATLÁN

En el destino más concurrido de Sinaloa, los restaurantes y bares de Mazatlán esperan una ocupación del 100% , toda vez que los turistas que llegan al destino en esas fechas buscan celebrar en esos lugares el Grito de Independencia.

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Mazatlán, Oscar Palacios Gómez, manifestó que las reservaciones registran niveles de un 80%, sin embargo esperan un lleno total, ya que los diferentes establecimientos implementan diferentes promociones.

Palacios Gómez adelantó que para la noche del grito de independencia se espera el arribo de turistas de Durango, Sonora, Torreón y Chihuahua.

“Aunque no habrá puente se espera una gran afluencia de turistas regionales al destino", finalizó