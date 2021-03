Podrían acreditarle responsabilidades a la CFE por incendio en la Sierra de Zapalinamé

Saltillo, Coahuila.- Luego de que se confirmó que el incendio de la Sierra de Zapalinamé se originó por un corto circuito en un transformador de la CFE, la Procuraduría del Medio Ambiente en el Estado está realizado las investigaciones correspondientes para determinar si se le acreditarán responsabilidades a la Comisión, quien como justificación dice que la falla se presentó por las personas que se encuentran “colgadas” de la luz en un predio irregular que se encuentra a un costado de donde se presentó el siniestro.

El Procurador del Medio Ambiente en el Estado, Javier Rodríguez Mendoza, informó que los daños por este incendio son de 361 hectáreas, por lo que se está verificando si se le acreditarán responsabilidades a la CFE, ya que una falla en uno de sus transformadores fueron las causas del siniestro.

No obstante, dijo que se está analizando la situación ya que la CFE dio a conocer que una de las posibles causas del corto en transformador podrían atribuirse a las personas que están conectadas de manera ilegal para abastecerse de energía eléctrica.

El incendio que aún se combate se originó en un predio de las faldas de la Sierra de Zapalinamé que se localiza a la altura de la colonia Mirasierra, sin embargo, en un predio adjunto, conocido como Morelos Quinto Sector, se encuentran un grupo de alrededor de 200 familias de manera irregular, que están colgados de la luz.

Esta problemática ya tiene años sin resolver y las personas que se apoderaron de este predio no cuentan con servicios básicos, ya que en repetidas ocasiones se les ha mencionado que este predio irregular no puede ser habitado, sin embargo, no han sido desalojados.

Ante esto la Procuraduría del Medio Ambiente Estatal está llevando pláticas con personal de la CFE para determinar si se le podría acreditar una responsabilidad a esta dependencia federal, o bien, a las personas que están colgadas de la luz.

Por tal motivo esta situación se convertirá en un tema jurídico con el que se coadyuvará con la Fiscalía General del Estado para ver a quién, o quiénes, se les fincarán las responsabilidades del incendio.