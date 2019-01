Policías federales piden "mordida" a migrantes en Aguascalientes

Como ocurre cada año, miles de migrantes que residen de manera permanente en Estados Unidos, aprovecharon estas fechas para visitar a sus familiares que dejaron en la entidad y, también como cada año sucede, estos viajeros fueron extorsionados por elementos de la Policía Federal.

Tras denunciar lo anterior, el presidente de la Comisión de Asuntos Migratorios, Relaciones Internacionales e Interinstitucionales del Congreso del estado, Cuauhtémoc Cardona Campos, explicó que dadas las condiciones que se viven desde la llegada del presidente norteamericano, Donald Trump, sólo quienes tienen residencia legal en aquel país se arriesgan a hacer el viaje.

Te puede interesar: Evacuan avión de Aeroméxico por falla al aterrizar en Guadalajara

“Lamentablemente, como se trasladan por tierra, siempre son extorsionados por policías federales que los interceptan en el camino, eso ya no se les va a quitar a los elementos, ni siquiera porque con el cambio de Gobierno Federal se pretenden erradicar de fondo estas situaciones, espero de verdad que algún día los caminos de México estén libres de delincuentes y de policías extorsionadores”, aseguró.

Refirió en este sentido que estas personas suelen viajar cada año desde la Unión Americana, principalmente hacia los municipios de Calvillo y Pabellón de Arteaga, donde pasan algunas semanas para luego regresar a sus labores en el vecino país del norte.

En este mismo sentido, el legislador integrante de la bancada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), apuntó que durante la época decembrina, el flujo de remesas se mantiene prácticamente sin cambios, pues quienes allá laboran lo hacen generalmente sin recibir prestaciones como el aguinaldo.

Sigue siendo un millón de dólares al mes el que envían generalmente los migrantes a sus familias. En diciembre se mantiene, no sube mucho porque ellos allá también tienen sus gastos y no reciben aguinaldo ni nada por el estilo, entonces no tienen posibilidad de mandar más