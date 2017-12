Políticos se acercan a videntes para conocer su suerte en el proceso electoral 2018

En lo que va del mes de diciembre, más de 50 personas relacionadas al ámbito político, entre ellos precandidatos a algún cargo de elección popular, se han acercado a doña Margarita Reyes para conocer su suerte en el proceso electoral 2018, e incluso, hacer amarres que los conduzcan al triunfo.

25 años de experiencia respaldan a la señora Margarita, que desde los ocho años descubrió su don para la lectura de cartas españolas, actividad que desarrolla en un local llamado “El Trébol” en el mercado público “José María Pino Suárez”.

En entrevista para este medio de comunicación, expuso que previo a que arranque el 2018, año en que se darán los comicios de elección a cargos populares de nivel local y nacional, son más de medio centenar de políticos los que han tocado sus puertas, y debido a la crisis económica, muchos les piden “fiado” el tratamiento de amarres.

Con 39 años de edad, Margarita es madre de tres hijos, esposa y comerciante de productos esotéricos, comenzando este trayecto desde los 14 años con la lectura de cartas.

“Es un don que traigo de nacimiento, mi abuelita era la que sabía todo eso y lo traigo de herencia. A los ocho años vi que se metía mucho por meter cartas, los adultos lo jugaban y me llamaba la atención y fue ahí que me di cuenta que lo traía, jugando le decía las cosas a la gente, entonces una señora que ya era grande me dijo que yo traía el don de la lectura y que lo desarrollara”, apuntó.

Relató con emoción en su rostro -expresando el amor que le tiene a su oficio- que comenzó cobrando -en ese entonces- 20 pesos, en tanto, hoy en día la lectura la ofrece en 200 pesos y dura entre 10 minutos y media hora, dependiendo las dudas que tenga el cliente. “Comencé cobrando 20 pesos, ahorita cobro 200 pesos, porque es el tiempo, dejo de atender el negocio por la lectura que tarda entre 10 minutos y media hora, porque todavía le tienes que explicar al cliente”, apuntó.

El dinero, el trabajo y el amor, son los temas que más le cuestionan sus visitantes, pero principalmente la economía, pues la marcada crisis económica por la que atraviesan los tabasqueños ha popularizado este cuestionamiento. De hecho, comentó que la difícil situación monetaria también los ha golpeado como comerciantes de esotéricos, pues los clientes piden los tratamientos en pagos y la ganancia –dijo- no son las mismas.

“Muchos quieren saber de dónde viene su crisis económica, y sobre todo que uno les recete lo mínimo porque ya no es como antes que pedían el tratamiento completo, ahorita ya es lo mismo por la situación que esta la crisis económica muy marcada”, abundó.