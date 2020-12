Por Covd-19, piden a paisanos zacatecanos no retornar a sus tierras

Pese a que los zacatecanos que residen en los Estados Unidos (1.5 millone) envían diariamente a su terruño un promedio de tres millones de dólares, enfrentan en esta contingencia sanitaria problemas para visitar a sus familiares pues Zacatecas retornó al semáforo rojo.

Las vicisitudes empiezan en la frontera en Laredo, Texas al cruzar del lado mexicano en Nuevo Laredo, Tamaulipas, donde de acuerdo a retenes de salud, no pueden viajar más que tres personas por vehículo.

“Y los menos que vienen son 4 personas: padre, madre y dos hijos”, denuncia Rogelio Ávila Muro, representante de la comunidad zacatecana en Illinois del Consejo Nacional de Legisladores y Migrantes (Conalym).

Las vacaciones en la Unión Americana iniciaron el 26 de noviembre, el Día de Acción de Gracias y el regreso a labores es el 7 de enero de 2021, comentó.

“Resulta que se provocó un colapso en la frontera porque además pusieron en vigor el programa “No Circula” y no valieron palabras ni el hecho de que solo vamos de paso, rumbo a nuestras entidades al interior de la República”.

Comenta además, que ni en los Consulados en Illinois, donde se concentra el mayor número de connacionales, les informaron del “Hoy no Circula”.

“Y también resulta que los alcaldes y el propio gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello Cristerna, nos acusan de que llegamos a contaminar con el coronavirus. ¡Venimos a pasar Navidad! ¡No es posible que nos digan eso!”, comenta con mucha molestia.

Luego pidió: “que el gobernador investigue cuántos mexicanos radicados en Estados Unidos están en los hospitales por Covid-19”. ¡Que se queden allá¡ dijo el gobernador. “Es como un repudio. Zacatecas es un estado de migrantes”.

Comenta a El Sol de México: “nos acusan de que nosotros traemos el virus cuando la pandemia es mundial. Nosotros no vamos a hacer fiestas. Venimos en paz a ver a nuestras familias”, subrayó.

Del elevado número de mexicanos en Estados Unidos, señaló: Emigraron 750 mil paisanos nacidos en territorio zacatecano, más sus hijos y nietos somos cerca de 1.5 millones de personas, igual que los que viven en el terruño.

“Nos esforzamos por mandar remesas. En el caso de Zacatecas, el año pasado fueron mil 116 millones de dólares a razón de tres millones por día. Además de otros tres millones de dólares que reciben los pensionados”.

Refirió que de acuerdo al secretario del Ayuntamiento de Nuevo Laredo, Raúl Cárdenas, el filtro sanitario funciona de 8 de la mañana a 8 de la noche. El día 26 de noviembre, Día de Acción de Gracias, ingresaron por la frontera 2,646 vehículos, con 3,422 personas.

Y se retornaron 116 vehículos, por exceso de ocupantes con 422 pasajeros, porque no se permiten más de 3 personas. Además, 18 unidades vehiculares, por no ser viajes esenciales y 26 por infringir el Hoy no Circula.

“Todos los paisanos lo repudiamos, ya que se pusieron familias en peligro. Nunca fuimos informados de los reglamentos municipales en Nuevo Laredo y por el caos y aglomeración de vehículos se propició más riesgo de contagios”, subrayó.

Y se espera que del 18 al 20 de diciembre se incremente el número de connacionales, de todos los estados migrantes que año con año vienen en caravanas para las fiestas de Navidad y Año Nuevo.