Por inseguridad, alcalde de Pueblo Quieto pide intervención federal en Jalisco

Luego de que hace días se encontrara a un hombre encerrado en una alcantarilla, por Pueblo Quieto en Guadalajara, el alcalde tapatío, Pablo Lemus Navarro, aseguró que están listos para intervenir la zona, sin embargo, dijo que es necesaria la presencia de la federación toda vez que el predio donde están los asentamientos irregulares les pertenecen.

A decir del munícipe, el ayuntamiento no puede intervenir de manera legal en la zona, ya que los predios son manejados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

"Nosotros estamos en la mejor disposición de poder entrar, pero si el propietario del inmueble, que es el gobierno federal, no nos apoya, no nos da el acceso, no da el seguimiento, no vamos a poder hacer mucho. Hemos tenido diálogo con las autoridades federales, con el concesionario, el propio gobierno del estado, para hacer una intervención general en Pueblo Quieto, pero todavía no ha habido una respuesta por parte del gobierno federal, y urge que esto suceda porque son ellos los propietarios del terreno".

Lamentó que la zona se haya convertido en tierra de nadie desde hace años, pues policías e inspectores municipales tienen muchas limitaciones legales para entrar, de ahí la importancia porque el gobierno federal actúe ya que de seguir así el problema de inseguridad crecerá no solo ahí, sino en otros lugares de la ciudad como Chapultepec, pues es misma gente de Pueblo Quieto -aseguró- la responsable de los asaltos y múltiples robos en mencionada zona turística.

"Mientras no haya una decisión de fondo del propietario del inmueble, el gobierno federal a través de la SCT, no se va a resolver, pero no solamente eso, sino que el problema va a crecer y entonces creo yo que estamos en el mejor momento ya de resolverlo, y nosotros estamos poniendo todas las herramientas a nuestro alcance para que así suceda", insistió.

De manera general en el tema de seguridad, Lemus Navarro explicó que este lunes se reunirá con mandos en la materia de todos los niveles de gobierno para ver lo del incremento del patrullaje en ciertas áreas de la ciudad. Aunado a esto, recordó que ya empezaron a llegar los primeros vehículos para la comisaría, que vendrán a reforzar la vigilancia en aras de inhibir múltiples delitos.

